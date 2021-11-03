حلف الناتو والخداع الكبير ضد روسيا

“البعث الأسبوعية” ــ هيفاء علي

تأسست منظمة حلف شمال الاطلسي عام 1949، وهي اليوم تتكون من 30 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن المفترض أن يقوم الناتو بحماية السكان والأراضي التابعة لأعضائه. ومن بين 30 دولة عضو، هناك 28 دولة في أوروبا ودولتان فقط في الأمريكتين، الولايات المتحدة وكندا. كولومبيا، عضو بحكم الواقع.

وكجزء من “سياسة الباب المفتوح” لحلف الناتو، لكل دولة في المنطقة الأوروبية الأطلسية الحرية في الانضمام إلى الناتو إذا كانت مستعدة للوفاء بالمعايير والالتزامات، واذا كانت تساهم في أمن الحلف وتشارك الناتو قيم الديمقراطية والتقدم وسيادة القانون. وهذا ما تقوله قواعد الناتو جزئياً.

منذ عام 1949، إزداد عدد الدول الأعضاء في الناتو من 12 إلى 30 دولة، وفي عام 2020، رحب الناتو بشمال مقدونيا بصفتها العضو الثلاثين في الحلف.

تم إنشاء الناتو من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالتعاون الوثيق مع وكالة الإستخبارات المركزية بعد الحرب العالمية الثانية بحجة توفير “الأمن الجماعي ضد ما كانت تعتبره التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفيتي”. لذلك، منذ البداية، أعد الناتو الأرضية لخداع العالم وايهامه بأن الاتحاد السوفيتي، الذي فقد حوالي 30 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية ودمرت بنيته التحتية، سيكون تهديداً لأوروبا. لكن الدعاية الإعلامية الكاذبة تماماً، نجحت وتعمل على قدم وساق، كما تفعل اليوم.

التحذير هو جزء من الاستراتيجية للجميع، اجعل الناس في حالة خوف ويكونون عرضة لأي نوع من التلاعب. في الواقع، هذه بديهية قديمة، يعود تاريخها إلى ما هو أبعد من الإمبراطورية الرومانية، لكنها ما زالت تعمل.

أحد المبادئ التأسيسية لحلف الناتو هو المادة 5 من ميثاقه، والتي تنص على أن هجوماً مسلحاً على دولة عضو يعتبر هجوماً على الجميع، وبالتالي يلمح إلى تهديد بأن الناتو يمكن أن يبدأ حرباً عالمية إذا سئمت دولة – على سبيل المثال الاتحاد السوفيتي، وروسيا الآن، أو الصين – من تعرضها للهجوم والاستفزاز من قبل الناتو والرد على هجماته واستفزازاته المستمرة.

كان حلف الناتو آنذاك، وهو ما يريده الناتو اليوم، وما زال يدعي انه في حالة دفاع عن النفس.

لسبب غريب، ظلت روسيا حتى وقت قريب جداً في وضع مراقب مرتبط بحلف الناتو، في الواقع، من الصعب تصديق ارتباطها بالعدو الأول!!!- قد يكون التفسير الوحيد هو أنه من خلال الحفاظ على وضع المراقب، اعتقدت روسيا أن ما تقوم به كان نوعاً من المبادرة.

وعلى الرغم من عدم العثور على أي أثر ورقي على الإطلاق يشهد على أن الناتو وعد وزير خارجية المستشار هيلموت كول هانز ديتريشجينشر في عام 1990 بعدم التزحزح عن شبر واحد بعيداً عن برلين، صدقت موسكو وعد جينشر ووعد كبار المسؤولين الألمان الغربيين بقبول توحيد ألمانيا. اليوم، يزعم مؤيدو الناتو، حتى في ألمانيا، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ألمانيا الموحدة هي “ألمانيا الموحدة في الناتو”.

كانت هذه كذبة محضة، لأنه لا يمكن لأي من قواعد الناتو أن تنكر سيادة دولة عضو بشكل قانوني. لكن الكذبة تم ابتلاعها وشكلت سابقة لتوسع الناتو.الناتواليوم وبعد 30 عاماً امتد الناتو إلى أبواب موسكو ذاتها. فهم يرغبون في أن تصبح أوكرانيا عضواً في الناتو، وأن تقترب أكثر من موسكو. أحد أسباب الصراع “الذي صنعه الغرب” مع بيلاروسيا وفيها، هو أن الإطاحة بلوكاشينكو ستمنح الغرب الفرصة لوضع ديكتاتور موالٍ له، والذي سيفتح الأبواب في النهاية لحلف الناتو. الغرب يحلم بغطرسة غير واقعية، و بالطبع، لن يسمح بوتين والكرملين ككل بمثل هذا التطور. لكن جنون العظمة لا يرى حدوداً.

من ناحية أخرى، من أجل فهم أفضل لمكان وهدف الناتو، في مواجهة الضغوط المتزايدة لحل مجلس الأمن الدولي المكون من خمسة أعضاء، حذر الرئيس بوتين في 21 تشرين الأول 2021 قائلاً : “إذا أزلنا حق النقض للأعضاء الدائمين، فإن الأمم المتحدة ستموت في ذلك اليوم بالذات – ستصبح عصبة الأمم ببساطة منصة للنقاش.

وعليه، قد ينهار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لديه خمسة أصوات فيتو – على الرغم من هشاشته -، وفي هذه الحالة قد يعتقد “العباقرة” وراء الناتو، أن الناتو يمكن أن يتولى دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كل ذلك في مصالح الإمبراطورية الغربية المحتضرة.

تم إنشاء الناتو في عام 1949، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، مع وضع عصبة الأمم في الاعتبار. تأسست عصبة الأمم في عام 1919، بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، وكانت خدعة إمبراطورية، تدافع عن مصالحها للسلام العالمي وتبيع القصة لعالم، مزقته الحرب العالمية الأولى باعتبارها الأمل الأخير والأكبر في “سلام دائم”.

“خطة الناتو الجديدة المتفائلة لمحاربة روسيا في البحار والسماء وفي الفضاء، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى نزاع نووي كارثي”. تمت الموافقة على إستراتيجية الناتو الجديدة لمحاربة روسيا عبر عرض أوروبا – من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. ما لا يثير الدهشة، أن التفاصيل قيد الكتمان، لكن مسؤولي المنظمة أكدوا أنها تشمل الحرب النووية والسيبرانية والفضائية.

كما هو متوقع، يصر الناتو على أن هذه الاستراتيجية العابرة للقارات لن تخدم سوى أغراض دفاعية، كما أكدت المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة أنها لا تعتقد أن الهجمات الروسية وشيكة. بعبارة أخرى، يقدم الناتو هذه المبادرة كإجراء احترازي: استعد لأسوأ سيناريو ممك، مع المساعدة في الحيلولة دون تحولها إلى حقيقة من خلال الردع بعبارة أخرى، على الرغم من كل ما قيل ووعد خلال حملة الانتخابات الألمانية الأخيرة، فإن إبقاء الباب مفتوحاً لتحسين العلاقات مع روسيا، خارج النافذة مع بيان وزير الدفاع الألماني. حجة “الردع” هي مجرد عدوان على روسيا. إنه بالتأكيد يناشد الناتو والكثير من القيادة النيوليبرالية في الغرب، ولكن بالتأكيد ليس الغالبية العظمى من الألمان والمواطنين الأوروبيين، الذين يحرصون على تحسين العلاقات مع جار مسالم.

فروسيا جارة مسالمة. لم تهاجم اي شخص أبداً باستثناء الدفاع عن النفس، مثل إعادة ألمانيا النازية إلى برلين خلال الحرب العالمية الثانية، العدوان ليس من طبيعة روسيا. إنه يتناقض مع كل أكاذيب وسائل الإعلام الغربية السائدة. ولكن كما هو الحال مع الأكاذيب والخدع الأخرى، فإن مستوى معيشة الأوروبيين يمنعهم من رؤية النور.

بالطبع، موسكو ترى الأمر بشكل مختلف – وهي محقة في ذلك. بالنسبة إلى الكرملين كان توسع الناتو باتجاه الشرق يمثل مشكلة منذ أوائل التسعينيات، منذ الوعد المنقذ من وزير الخارجية الألماني جينشر: “الناتو لن يتوسع “بوصة واحدة شرقاً”. كما صرح الرئيس بوتين في مناسبات عديدة، لن يكون هناك توسع لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا أو في بيلاروسيا – أو غير ذلك. و “خلاف ذلك” مهم، كما يعلم الناتو جيداً

إن نظام الدفاع الروسي أكثر كفاءة وأقوى وأسرع من نظام الغرب. لذلك، فإن الاستمرار في هذه الملاحظة السيئة، كما يفعل حلف الناتو، ليس أكثر من خدعة، وبالطبع محاولة لجعل الغرب يعتقد أن الناتو لا يزال لديه أسنان، وبالتالي فإن الناتو في الواقع عبارة عن قذيفة فارغة ومحملة فوق طاقتها، حيث يرغب أعضاء بأغلبية كبيرة في مغادرة الناتو، لإنه تهديد صريح للسلام. لأن الناس – وهذا ما يهم في النهاية – ليسوا خائفين من روسيا أو الصين.

إنها آلة الخوف التي تنشر معلومات كاذبة – وسائل الإعلام الغربية المدفوعة الثمن و “المدعومة” – التي تجعل الأمر يبدو وكأن الخطر في الشرق. انتشرت الدعاية الضخمة للحرب الباردة خلال العقود الأربعة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في جميع أنحاء أوروبا، وامتداداً لأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية.

إن الناتو منتشر للغاية في جميع أنحاء العالم من خلال نشر قواعده العسكرية المباشرة أو من خلال المناورات في بحر الصين الجنوبي، ومحيط الصين وروسيا على الأرض – حوالي 3000 قاعدة – كيف يمكن أن تكون فعالة ضد صرخة الأسلحة اللاحقة من روسيا والصين.