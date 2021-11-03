د.محمد عرب صاصيلا يوقّع كتابه المترجم “ما العلمانية”

“ما العلمانية” الكتاب الذي ترجمه عن اللغة الفرنسية د.محمد عرب صاصيلا للكاتب الفرنسي هنري بينا رويز، الصادر عن وزارة الثقافة- الهيئة العامة السورية للكتاب والذي تم توقيعه في معرض الكتاب يشرح مفهوم العلمانية بشكل موضوعي ودقيق، وكما ذكر الكاتب يعد هذا الكتاب هاماً للمجتمعات العربية عامة والمجتمع السوري خاصة، لأن مفهوم العلمانية أصابه الكثير من التشويه الناشئ عن عدم فهم الغرض الأساسي للفكر العلماني الذي انطلق في أوروبا وفرنسا بشكل خاص، وكان يستهدف بالدرجة الأساسية الإيمان بحرية الفكر والاعتقاد، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين الشأن العام الذي تهتم به الدولة والشأن الخاص الذي يعود إلى كل إنسان بمفرده، فله الحرية التامة بأن يفكر كما يريد وأن يؤمن بالمعتقد الذي يريد لأي دين من الأديان السماوية أو حتى غير السماوية أو حقه بعدم الإيمان بأي دين.

وتابع صاصيلا بأن الهدف الأساسي من نشر الفكر العلماني هو هذا الفصل وتجسيد الإيمان بحرية الفكر والاعتقاد، ونتائج هذه المبادئ تطبق مبدأ المساواة المطلقة بين المواطنين أمام القانون، يعني أن الدولة لا تتدخل في شأن الأفراد بمعتقداتهم وبطريقة تفكيرهم وتعاملهم بمساواة.

وعن التضمين والاقتباس من الكتب المقدسة عقب د. صاصيلا بأن أهمية الكتاب تأتي من أن الكاتب اهتم بالفكر العلماني من الناحيتين التاريخية والتطبيقية، وفيه إشارات عديدة لمواقف الديانات المختلفة لما يسمى بالفكرة العلمانية، وهي أفكار موضوعية ويمكن للقارئ أن يحكم على ذلك بنفسه.

أما عن رأيه بالمعرض فأضاف بأنه تظاهرة ثقافية ضرورية لسد الفراغ الذي نشأ نتيجة عدم إمكانية إقامة معرض مكتبة الأسد الدولي السنوي الذي اعتدنا عليه نتيجة جائحة كورونا وأوضاع مختلفة، وهو متنفس للمثقف السوري والمهتمين بالشأن الثقافي للاطلاع على جديد المنشورات وبأسعار مخفضة، متمنياً أن يستمر معرض الكتاب السوري بشكل دوري.

ملده شويكاني