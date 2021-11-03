سرقت عريسها بعد يوم من الزفاف

حلم الاستقلال والحرية وامتلاك الكثير من الأموال يراود الكثير من الفتيات، وهو ما ذهبت إليه فتاة هندية ولكن على طريقتها الخاصة بعدما خططت للزواج من أحدهم وتمكنت من خداعه وسرقته في ثاني أيام الزفاف، وهربت بالذهب والأموال وممتلكات الزوج.

وفي تفاصيل ما حدث فإن الزوجة خرجت مع عريسها في ثاني أيام الزفاف لأحد البنوك وخلال خروجهما من البنك قابلت إحدى صديقاتها وهربتا معاً على دراجة نارية.

وتأتي تلك الحادثة بعد أن صرف الزوج أموالاً طائلة على حفل زفاف مهيب، قبل أن تهرب عروسه البالغة من العمر 23 عاماً ومعها الذهب والمجوهرات وأموال الزوج، هروب العروس بعد يوم من الزفاف أدى إلى إصابة الزوج بنوبة قلبية، دخل على إثرها المستشفى وظل يصارع الموت بسبب إصابته بجلطة.

ظل الأقارب والشرطة يبحثون عن العروس وصديقتها حتى عثروا عليهما بعد عدة أيام في منزل مادوراي بالهند، وتحدثت العروس عن سبب هروبها للشرطة وقالت إنها قررت الزواج لجمع الذهب والمال لبدء حياتها المستقلة، وانفصلت صديقة العروس عن زوجها بعد 16 يوماً من زواجهما.