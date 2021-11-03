سيدات سلة الوحدة يتحضّرن للموسم الجديد بطموح الألقاب

لم يكتب لفريق سيدات الوحدة بكرة السلة تحقيق طموح عشاق النادي الموسم الماضي في مسابقتي الدوري والكأس، حيث جاء ترتيبه سادساً بالدوري، وهو مركز لا يليق أبداً بسمعة فريق سيطر على ألقاب السلة الأنثوية لسنوات طويلة، أما على صعيد مسابقة الكأس فخرج من الدور ربع النهائي.

إدارة النادي “السابقة” لم تكن راضية عن النتائج والمستوى الهزيل للفريق، فعمدت إلى إجراء تغييرات مفصلية في جسد الفريق، فتم التعاقد مع المدربة اليزابيت سيمون لقيادة الفريق الموسم المقبل، والذي يستعد للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 23 من الشهر الجاري، وفي هذا السياق أكدت المدربة سيمون لـ “البعث” أن التدريبات بدأت منتصف الشهر التاسع بمعدل ستة تمارين أسبوعياً، حيث التحقت كافة اللاعبات السابقات اللواتي وقّعن عقوداً سابقة، “وتم قبض مقدمات العقود”، كما تم تجديد عقد اللاعبتين: سارة اللو، واسمى الحاج لموسم جديد، وتم التعاقد مع اللاعبات: رشا سكران لاعبة المنتخب ونادي الجلاء، ورحمة مهنا لاعبة المنتخب سابقاً ونادي الأشرفية، واللاعبة ابتسام الزير قادمة من نادي قاسيون، واللاعبة يانا عفيف من نادي التضامن، إضافة لترفيع عدد من اللاعبات من مواليد 2003 و2004 اللواتي يشاركن أيضاً بفئة 19 سنة.

وأضافت سيمون: باب التعاقد لم يغلق، ومن الممكن أن يتم التعاقد مع لاعبات جدد من أحل تحسين بعض المراكز، خاصة بوجود إدارة جديدة للنادي، مع العلم أن الإدارة السابقة لم تقصّر ولها الفضل بضم عدد من اللاعبات المميزات لصفوف الفريق، وهنا لابد من الإشارة إلى أن جميع العقود التي تم توقيعها وتجديدها جاءت وفق قرارات اتحاد كرة السلة الجديدة.

وكشفت سيمون أن الهدف الموضوع هو رفع سوية الفريق الموسم المقبل، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس، خاصة أن معظم اللاعبات من المواليد الصغيرة وبحاجة لكسب الخبرة ليكون الفريق عند حسن ظن الجماهير به.

عماد درويش‏