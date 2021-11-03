عملية أمنية للقوات العراقية في ديالي وصلاح الدين

أعلنت القوات العراقية اليوم أنها بدأت عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شرق العراق.

وقالت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع إن ألوية من الحشد شرعت اليوم بعملية واسعة ومن خمسة محاور لملاحقة إرهابيي داعش في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم بقضاء الخالص مشيرة إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة ناحية الرشاد في قضاء المقدادية.

وأشار البيان إلى أن العملية تتم بإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي داعش في مختلف المناطق العراقية وقضت وألقت القبض على أعداد كبيرة منهم.

كما ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لخلية الإعلام الأمني قوله إنه بمتابعة من جهاز الاستخبارات تم إلقاء القبض في عملية أمنية على إرهابية في منطقة يثرب بقضاء بلد موضحاً أن هذه الإرهابية كانت تزود عصابات (داعش) بمعلومات عن منتسبي الأجهزة الامنية.

ولفت البيان إلى أن الإرهابية كانت من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب وكانت القوات العراقية أعلنت مؤخرا تفكيك خلية إرهابية لـ (داعش) في محافظة الأنبار غرب البلاد.