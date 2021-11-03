“فلورنس” للإقلاع عن التدخين

أطلقت منظمة الصحة العالمية النسخة العربية من “فلورنس”، وهي ممرضة رقمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لمساعدة المزيد من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين في إقليم شرق المتوسط وخارجه.

وتقوم الممرضة الرقمية بعد محادثة قصيرة عبر الفيديو أو المحادثة أو الكتابة، بالمساعدة على بناء ثقة في قدرات الإقلاع عن التدخين ووضع خطة للوصول لهذا الهدف والتوصية لتطبيقات الإقلاع المجانية، كذلك أشارت المنظمة أن الممرضة فلورانس تقدم استجابات فورية وتستخدم أيضاً تعابير الوجه، ولا تجمع فلورنس أو تخزن أياً من البيانات لأنها تحترم الخصوصية، كما أنها تتحدث بالعديد من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية.

ويعد الإقلاع عن التدخين من أهم الإجراءات التي يمكن للمدخنين اتخاذها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان المرتبطة بالتدخين، وأياً كانت المرحلة العمرية للمدخن أو المدة التي أمضاها كمدخن، سيستفيد فورياً من الإقلاع عن أي نوع من أنواع التدخين.

كما أشارت المنظمة أنه خلال عشرين دقيقة فقط، سينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، وفي مدة أسبوعين إلى 12 أسبوعاً ستتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئة، وخلال عام واحد ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية إلى حوالي نصف معدل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المدخن، كذلك خلال خمس سنوات تنخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغير المدخن، وخلال عشر سنوات ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف.

وأوضحت أن الإقلاع عن التبغ أصبح أكثر أهمية عن أي وقت آخر، حيث إن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة الشديدة بكوفيد-19مقارنة بغير المدخنين، كما أنه أكثر أهمية في اقليم شرق المتوسط من أي وقت مضى بسبب ارتفاع معدلات التدخين حيث يصل معدل الاستهلاك بين الرجال في بعض الدول إلى ما يزيد عن (60٪) وبين الشباب – يمكن أن يصل إلى 42% بين الفتية و31% بين الفتيات في بعض البلدان في الإقليم.