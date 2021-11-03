لجنة بمجلس الشعب تناقش واقع عمل وزارة التجارة الداخلية

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اليوم واقع عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصعوبات التي تعترض عمل مديرياتها ومؤسساتها بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.

أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية وأن تكون نسبة الدعم ثابتة وأن ينعكس ارتفاع سعر مادة الغاز المدعوم على مدة استلام المواطن للأسطوانة بينما طالب بعضهم بفتح اجازات الاستيراد لمادة الزيت والبن ولو مؤقتا لمدة 3 أشهر.

وتساءل أعضاء اللجنة عن النقص في وزن أسطوانة الغاز في بعض المراكز وعن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لقطاع الدواجن والأعلاف بهدف المحافظة على أسعار منتجاته والرقابة على فواتيرها.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة أشار الوزير سالم إلى مخالفة المسؤولين في معمل غاز عدرا بسبب التلاعب بوزن الأسطوانات وإحالتهم إلى القضاء لافتا إلى أن دوريات التموين أصبحت تضبط المخالفات في صالات السورية للتجارة والأفران التابعة للوزارة مثلها مثل القطاع الخاص وتحيل أصحاب هذه المخالفات للقضاء.

وأكد سالم أنه إضافة الى المواد المدعومة هناك 1400 مادة تباع في المؤسسة السورية للتجارة والمواد الأساسية بأسعار تدخل إيجابي أي أرخص من السوق إضافة إلى الخضار والفواكه التي تباع بسعر الجملة مشيرا إلى محاولة توفير الخبز في كل صالاتها قريبا.

كما عقدت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب اجتماعاً برئاسة السيدة ماري بيطار وبحضور السيد العماد محمود شوا نائب وزير الدفاع والسيد اللواء مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين ، وحضور غالبية الأعضاء .

وفي مستهل الاجتماع توجهت اللجنة بتحية التقدير والعرفان لسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد لاهتمامه الدائم ورعايته لشؤون ذوي الشهداء والجرحى من خلال اصدار القرارات والمراسيم .

وطالب السادة أعضاء مجلس الشعب خلال اللجنة بزيادة كميات الوقود لجرحى العجز وأكد أعضاء اللجنة على اهمية تأمين بطاقات الكترونية للجرحى للحصول على البنزين، كما تساءل عدد من السادة الأعضاء عن وضع شهداء القوات الرديفة، وتسجيل أبناء الشهداء في المدارس الخاصةْ والعناصر الملتحقين بمجموعات رديفة واستشهدوا في سبيل الوطن وكانوا يؤدون خدمة العلم قبلها .

وشدد أعضاء اللجنة على مزيد من الجهود في تنفيذ القرارات والمراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد الخاصة بأسر الشهداء والجرحى .

بدوره قدم السيد العماد محمود شوا شرحا عن الاستفسارات المطروحة مبيناً أن جميع جرحى وأسر شهداء الجيش والقوات المسلحة حصلوا على حقوقهم ضمن الأنظمة والقوانين النافذة باستثناء بعض الحالات المحدودة التي تحتاج إلى دراسة أو استكمال الثبوتيات ، كما أوضح السيد العماد أن هناك اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي بما يخص نظام الدعم التعليمي للجرحى عن طريق التعليم الافتراضي لجرحى الشلل خلال خطة العام القادم و تخصيص ٥% من المقاعد الدراسية ضمن المدارس الخاصة لذوي الشهداء.

وفي نهاية الاجتماع أكد السيد العماد أن هناك إعانة دراسية للجرحى وذوي الشهداء قيد الدراسة وأن جميع أدوية الجرحى مؤمنة ١٠٠ % وبالنسبة لموضوع تعدد الاصابات نقوم بتسريع الإجراءات .