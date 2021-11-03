هل ينال جيم كاري لقب “شرير مارفل الجديد”؟

أصبح من الصعب العثور على نجم في هوليوود لم يتعاون مع العملاق مارفل، والآن تتداول شائعة تفيد أن جيم كاري هو أحدث المنضمين لهذا العالم، ووفقاً لموقع “جيمينج بايبل” البريطاني يشتهر جيم كاري بأفلامه الكوميدية مثل فيلم “ذا ماسك” لكن يبدو أن مارفل ستنقل الممثل الشهير إلى عالم الشر.

ولفت الموقع إلى وجود منشور مسرب من موقع “ريديت” يكشف انضمام جيم كاري إلى عالم مارفل السينمائي للقيام بدور”مادوك”، ورغم أن اختيار الممثل قد يبدو مفاجأة مقارنة بأدواره المعتادة، ولكن النظرة المدققة قد تجد أنه اختياراً مثالياً.

وأوضح الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تسريب تفاصيل من أفلام مارفل عبر موقع ريديت، إذ سبق نشر تفاصيل من فيلم بلاك بانثر ومسلسل (شي هالك) واتضح صحتها فيما بعد، وادعى المنشور مشاركة جيم كاري في أكثر من مشروع تابع لمارفل من بينها الجزء الثالث من “الرجل النملة”. و”مادوك” هو شخصية كائن فضائي شرير يتمتع بذكاء خارق، اختلف اسمه عبر الأزمنة ومصمم لشيء واحد وهو القتل.