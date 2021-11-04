تنسيق الجهود بين التربية والشبيبة ومشروع جريح الوطن لضمان وصول الدعم التعليمي لكل الجرحى

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع ورئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس مع فريق مشروع (جريح الوطن) كيفية تقديم أفضل الخدمات لإتمام وإنجاز مهام كل جهة بما يضمن تسهيل العملية الدراسية لجرحى العمليات الحربية وتوفيرها بما يتناسب مع أوضاعهم الجسدية والصحية والحركية.

الاجتماع الذي تلا اتفاقية التعاون المشترك بين الجهات الثلاث حدد تفاصيل المرحلة المقبلة بعد استقبال طلبات جرحى العجز الجزئي الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من الدعم التعليمي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ضمن مصفوفة خدمات جريح الوطن.

وتم خلال الاجتماع الذي أقيم بمبنى وزارة التربية بدمشق اعتماد قوائم أسماء الجرحى في المحافظات سواء من شريحة العجز الجزئي أو الكلي كما تم البدء بالتواصل مع الجرحى المقبولين والعمل على توفير كل مستلزماتهم الدراسية من مناهج ودورات تعليمية وأساتذة خصوصيين وقرطاسية وغيرها.

وأكد وزير التربية أن الوزارة ستتولى تأمين المناهج الدراسية للجرحى وإتاحة المراكز الامتحانية والكوادر التدريسية اللازمة للدورات التعليمية ويتم العمل حالياً على دراسة الحلول لإجراء امتحان سبر استثنائي للجرحى الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال المدة التي حددتها الوزارة سابقاً للطلبة الأحرار.

في حين ستسهم منظمة اتحاد شبيبة الثورة وفق رئيس المنظمة المكلف في تصريحه لمندوبة سانا باستثمار المراكز التابعة لها سواء لإقامة الدورات التعليمية أو استثمارها كمراكز امتحانية للطلبة الأحرار والوصول إلى افتتاح مراكز تعليمية تضم أفضل المدرسين للجرحى ضمن مناطقهم بالمحافظات لكي يتفوقوا ويتميزوا.

وذكر مشروع جريح الوطن في صفحته على الفيسبوك أنه سيتولى عبر منسقيه في المحافظات التنسيق الدائم مع منسقي مديريات التربية واتحاد شبيبة الثورة لحل الإشكاليات التي تطرأ خلال العام ومعالجتها كما سيعمل على توفير الكوادر التدريسية لجرحى العجز الكلي في منازلهم إضافة إلى تأمين القرطاسية وبدل المواصلات وتأمينهم إلى مراكزهم الامتحانية ذهاباً وإياباً.

ويطمح المشروع من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم التعليمي اللازم لجميع جرحى العمليات الحربية بنسب عجز 40 بالمئة وما فوق تعزيزاً لاستقلاليتهم المادية من خلال إدخالهم سوق العمل ومضاعفة فرصهم في العمل والإنتاج وإتاحة البيئة الداعمة لتحقيق طموحاتهم العلمية والدراسية المختلفة.

شارك بالاجتماع افتراضياً مديرو التربية وفرق مشروع جريح الوطن ومنسقو اتحاد شبيبة الثورة بالمحافظات لتأمين ما يلزم قبيل الانطلاقة الفعلية لتقديم الدعم التعليمي لجميع جرحى العمليات الحربية.

ويستهدف مشروع جريح الوطن الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014 كل جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.