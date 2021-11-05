الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لمصلحة قرار يقضي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكرت وكالة وفا أن الجمعية العامة اعتمدت قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأغلبية 158 صوتاً فيما عارضته 5 دول وكيان الاحتلال بينما امتنعت 10 دول عن التصويت.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا بالقرار الذي أجمعت عليه اللجنة الثالثة “لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية” مشيرة إلى أن القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بما في ذلك الحق في أن تكون لهم دولتهم المستقلة فلسطين كما يحث جميع الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يعد رداً دولياً على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال.

وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذا التصويت يدل على إجماع دولي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما يؤكد على دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف رغم إجراءات الاحتلال وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت