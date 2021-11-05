الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على منازل المدنيين في القرى المحيطة بناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة القرى المحيطة بناحية أبو رسين وبلدة الدردارة في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون بقذائف المدفعية والصاروخية القرى والبلدات الآمنة بأرياف الحسكة وحلب والرقة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة حيث اعتدت الثلاثاء الفائت بعدد من القذائف على قرية الدردارة بريف الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

إلى ذلك، قتل مسلح وأصيب ثلاثة آخرون من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف مجموعة مسلحين تابعة للميليشيا في بلدة الجوادية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة مجموعة تتبع لميليشيا “قسد” قرب أحد الحواجز التابعة لها عند المدخل الجنوبي لبلدة الجوادية ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين.

وقتل مسلحان وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” في الـ 20 من الشهر الفائت بهجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا عند صوامع تل علو بالقرب من قرية أم كهيف في ناحية اليعربية بريف الحسكة.