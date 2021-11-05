الرئاسة اللبنانية: قانون تعديل الانتخابات بات نافذاً

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.

وقالت الرئاسة اللبنانية في صفحتها على (فيسبوك) اليوم “إن قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته”.

وكان مجلس النواب أقر قانون تقريب موعد الانتخابات إلى الـ 27 من آذار المقبل بعد أن كانت مقررة في الـ 8 من أيار.

وأصدر الرئيس عون مرسوما يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات في آذار يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني علي دعموش أن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي مجرد ‏ذريعة وحجة للحملة الظالمة التي يواجهها لبنان من قبل النظام السعودي.

وقال دعموش في كلمة اليوم: “تصريح قرداحي مجرد ‏ذريعة وحجة فهناك ما هو أبعد من ذلك ولذلك قاموا ‏بحملة سياسية ودبلوماسية عالية السقف وجيشوا كل دول الخليج وعملاءهم ضد لبنان ومقاومته ‏ليشاركوهم في الحملة الظالمة على لبنان”.

وأضاف دعموش إن التصعيد السعودي ليس مبررا وأسبابه ليست على صلة بلبنان بقدر ما هي على صلة بالوضع المأزوم في السعودية على أكثر من ‏صعيد.

ولفت إلى أن الغاية أيضا من تصعيد النظام السعودي ضد لبنان أضعاف المقاومة الوطنية مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق وسيفشل.