الرياضات الخاصة تختبر لاعبيها استعداداً لغرب آسيا

أنجز اتحاد الرياضات الخاصة الاختبارات التي أقامها للاعبين واللاعبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بألعاب (القوة البدنية وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة الطاولة).

رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز كشف لـ”البعث” أن الغاية من الاختبارات الوقوف على مستوى اللاعبين في كافة المحافظات (حمص– درعا– دمشق– حماة– طرطوس واللاذقية)، إضافة إلى أن الهدف منها أيضاً اختيار اللاعبين حسب كل تصنيف من أجل إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وهناك هدف آخر هو عدم إقامة أي بطولة منذ عامين بسبب جائحة “كورونا” والوضع الاقتصادي، وللوقوف على المستوى الفني للاعبين ومدى تدريبهم في محافظاتهم، مشيراً إلى أن مشروع (جريح وطن) الذي أقيم مؤخراً ساهم في زيادة عدد اللاعبين “بكافة الألعاب” لتلقيهم جرعة كافية من التدريب استمرت حوالي شهرين.

وكشف الوز أنه تمّ الاستفادة من كافة الكوادر الفنية في المحافظات لتشابه قواعد الألعاب في كافة المحافظات مع قواعد الأسوياء، موضحاً أنه سيكون هناك اختبارات عملية لانتقاء اللاعبين المميزين للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في البحرين في شهر شباط المقبل لكافة الألعاب حسب الأرقام وحسب المعايير التي يعتمدها المدربون، مشدداً على أن ألعاب القوى برز فيها بعض اللاعبين من جرحى الوطن وحققوا أرقاماً مبشرة، ما يسهم في مستقبل أفضل للعبة في قادمات الأيام، فالأرقام التي سجلت تبشر بانتقاء منتخب قادر على أن ينافس خارجياً.

وختم الوز حديثه قائلاً: عملنا ما استطعنا كاتحاد لعبة بالتعاون مع كل اللجان المنبثقة والكوادر العاملة لخدمة تطور اللعبة واستمرارية نشاطها بصورة مقبولة، ونحن كاتحاد راضون عنها قياساً بالظروف القائمة وإن كانت لا ترتقي إلى مستوى الطموحات والأهداف التي وضعناها نصب أعيننا، ولن نشارك في البطولة المقبلة لمجرد المشاركة بل للمنافسة على المراكز الأولى وتحقيق الميداليات البراقة.

عماد درويش