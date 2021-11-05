العثور على أكبر حبة بطاطا بالعالم

عثر زوجان في نيوزيلندا على حبة بطاطا قد تكون الأكبر حجماً في العالم، وبينما كان كولين ودونا كريغ براون يزيلان الأعشاب من حديقة منزلهما اصطدمت المجرفة بشيء ضخم تحت التربة، واعتقدا في البداية أنه فطر عملاق، وبعد الحفر تمكن الزوجان من استخراج الجسم الذي كان بطاطا ضخمة غريبة الشكل بلغ وزنها 7.9 كيلوغرامات.

ونشر الزوجان صوراً للبطاطا الضخمة حيث حظيت بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم كولين ودونا بطلب إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل حبة البطاطا العملاقة علماً أن الرقم الحالي من نصيب حبة بطاطا بريطانية وزنها 5 كيلوغرامات. واستغرب الزوجان أن تنمو البطاطا في المكان الذي عثرا فيه عليها، لأن تلك المنطقة كانت تستخدم لسنوات في زراعة الخيار فقط.