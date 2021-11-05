ديربيات الجيران تطغى على منافسات الدوريات الأوروبية

أسبوع مميّز على صعيد الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى يفتتح مساء اليوم قبل استراحة الفيفا والجولة الأخيرة هذا العام ضمن التصفيات المونديالية، وأبرز أحداث هذا الأسبوع ديربيان، الأول في إنكلترا بين قطبي مدينة مانشستر والثاني في إيطاليا بين الميلان والإنتر، والبداية مع أشهر ديربي وأقواه على مستوى العالم والذي يمتدّ تاريخه لأكثر من 140 عاماً. حيث يسعى مانشستر يونايتد صاحب الضيافة إلى العودة إلى سكة الانتصارات، أما مانشستر سيتي فيطمح إلى مواصلة مشوار الاحتفاظ بلقبه، وسيتحتّم على كلا الفريقين بذل كل ما يمكنهما لحصد نتيجة إيجابية تساعدهما على الارتقاء في سلم الترتيب، حيث يحتلّ السيتيزنز المركز الثالث حالياً بفارق 5 نقاط عن المتصدّر في حين الشياطين الحمر بالمركز الخامس بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وفوزه على جاره يعني مساواته بالرصيد عملياً والأهم استرداد هيبته وفرصته بالمنافسة، ويدرك المدرب غوارديولا أن خسارة جديدة بعد السقوط أمام كريستال بالاس تعني التنازل عن لقبه بشكل مبدئي، وسبق للسيتي أن خسر مباراة في ملعب الاتحاد مقابل تعادل و3 انتصارات على حين مازال سجل اليونايتد أفضل خارج أرضه بالأرقام ذاتها وقد جمع 10 نقاط خارج أولدترافورد مقابل 7 فيه.

وللتذكير، لم يخسر مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الموسم الماضي ذهاباً ولا إياباً ضمن منافسات الدوري الإنكليزي، فقد تعادل الفريقان سلبياً على ملعب أولد ترافورد، وفي الإياب حقّق الشياطين الحمر الفوز بهدفين نظيفين.

وفي الديربي الثاني، ديربي الغضب كما اصطلح على تسميته، بين ميلان شريك الصدارة في إيطاليا حتى اللحظة وأحد الفريقين اللذين لم يخسرا ونظيره إنتر الذي يعول على هذا اللقاء من أجل استعادة كامل حظوظه بالاحتفاظ بلقبه، وتعدّ مدينة ميلانو هي الأكثر فوزاً في البطولات على مستوى أوروبا، سواء على المستوى المحلي أو القاري، حيث يحتفظ طرفا ديربي الغضب بأنهما الناديان الوحيدان اللذان تمكنا من تحقيق دوري أبطال أوروبا من المدينة نفسها.

وفي إسبانيا يلعب الريال ديربياً صغيراً مع رايو فاليكانو المنتشي بالفوز على برشلونة، أما الديربي الأندلسي بين إشبيلية وبيتيس فيهدف الأخير من ورائه لدخول مربع الكبار، في حين الأول همّه الصدارة أو الحفاظ على موقعه حالياً، ويطمح برشلونة الذي أنعش آماله الأوروبية بفوز على دينامو كييف لإنهاء حالة التردي التي أصابته في ثلاث جولات محلية أخيرة خسر منها اثنتين عندما ينزل بضيافة سلتا فيغو الخامس عشر.

الجدول كاملاً

الدوري الإنكليزي الجولة (11)

مباريات اليوم: ساوثامبتون- أستون فيلا 10 مساءً.

مباريات الغد: مانشستر يونايتد- مانشستر سيتي 2.30 عصراً، برينتفورد– نورويتش، تشيلسي– بيرنلي، كريستال بالاس– ولفرهامبتون 5 مساءً، برايتون– نيوكاسل 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: أرسنال– واتفورد، إيفرتون– توتنهام، ليدز يونايتد- ليستر سيتي 4 عصراً، وست هام– ليفربول 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (12)

مباريات اليوم: إمبولي– جنوى 9.45 مساءً.

مباريات الغد: سبيزيا– تورينو 4 عصراً، يوفنتوس– فيورنتينا 7 مساءً، كالياري– أتالانتا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: فينيتسيا– روما 1.30 ظهراً، سامبدوريا– بولونيا، أودينيزي– ساسولو 4 عصراً، لاتسيو– ساليرنيتانا، نابولي– هيلاس 7 مساءً، ميلان– إنتر 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (13)

مباريات اليوم: أتلتيك بلباو– قادش 10 مساءً.

مباريات الغد: إسبانيول– غرناطة 3 عصراً، سيلتا فيغو– برشلونة 5.15 مساءً، ديبورتيفو ألافيس– ليفانتي 7.30 مساءً، ريال مدريد- رايو فاييكانو 10 مساءً.

مباريات الأحد: فياريال– خيتافي 3 عصراً، فالنسيا- أتلتيكو مدريد 5.15 مساءً، مايوركا– إلتشي، أوساسونا- ريال سوسيداد 7.30 مساءً، ريال بيتيس– إشبيلية 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– يملك الإنتر وميلان 227 مواجهة رسمية في كل المسابقات، وفي مباريات الدوري تقابل الفريقان في 195 مباراة، فاز إنتر في 74 بينما كان الفوز من نصيب ميلان في 63 وتعادلا في 58 مباراة.

– سجل النيراتزوري 312 هدفاً بينما الروزنيري سجلوا 304 أهداف، ويعتبر الأوكراني أندريه شيفشينكو لاعب ميلان السابق هداف ديربي ميلانو برصيد 14 هدفاً.

– تقابل قطبا مدينة مانشستر في 184 مباراة سابقة في كل المنافسات، كان التفوق لصالح الشياطين الحمر بعدد 76 فوزاً مقابل 55 انتصاراً للفريق السماوي والتعادل في 53، وسجل فيها مانشستر يونايتد 263 هدفاً بينما سجل السيتي 251 هدفاً.

– حقق مانشستر يونايتد 20 لقباً للبريمييرليغ كان آخرها عام 2013 مع المدرب الأسطوري السير اليكس فيرغسيون، أما المان سيتي فحقق 6 ألقاب في الدوري الإنكليزي كان آخرها في الموسم قبل الماضي.

– خسر ريال مدريد مرة واحدة فقط من آخر 5 مباريات لعبها في الدوري الإسباني وتعادل مرة واحدة أيضاً وفاز في 3 مباريات، أما منافسه رايو فاييكانو فخسر مرتين وفاز مثلهما وتعادل في واحدة.