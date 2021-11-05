مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين شمال الخليل

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على مزارعين فلسطينيين في بلدة صوريف شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي البلدة واعتدت على الفلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

ونهب مستوطنون في وقت سابق اليوم ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

في سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير الحطب شرق نابلس وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في البطن ووصفت إصابته بالخطرة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس.