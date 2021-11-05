130 ألف طن إنتاج حلب من الزيتون هذا الموسم

حلب- إسراء جدوع

بيّن المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن إنتاج هذا الموسم من الزيتون انخفض إلى النصف عن الموسم الماضي، ويُقدّر إنتاج هذا الموسم بنحو 130135 طن زيتون، و26027 طن زيت، مقارنة بنحو 239597 طن زيتون و47920 طن زيت خلال الموسم الفائت أي أقل من نصف العام الماضي، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية والجفاف الذي حصل خلال فترة الربيع والصيف أحد الأسباب وراء تراجع المحصول، كما أن هذا الموسم يعتبر أقل من العام الماضي وفق مبدأ “المعاومة”.

وأوضح المهندس حرصوني أن العدد الإجمالي لأشجار الزيتون يبلغ نحو 23319194 شجرة والمثمر منها بلغ عددها 21601659 شجرة. وتتوزع زراعة الزيتون في مناطق ريف محافظة حلب (عفرين- إعزاز- الباب- منبج- جبل سمعان- عين العرب- جرابلس- الأتارب- السفيرة- دير حافر )، علماً أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون تبلغ 190420 هكتاراً، وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المناطق الآمنة 40% من المساحة الإجمالية.

يُشار إلى أن المساحة في المناطق الآمنة بلغت 76168 هكتاراً، وبلغ عدد الأشجار فيها 9327977 شجرة، ويقدّر إنتاج الزيت بالمناطق الآمنة بـ10411 ألف طن. وأضاف حرصوني أن إجمالي معاصر الزيتون بالمحافظة في حلب 387 معصرة منها 15 معصرة في المناطق الآمنة تعمل في عصر الزيتون للفلاحين.

وتبقى الصعوبات التي تواجه قطاع الزراعة مشتركة في كافة المحافظات، إذ يعاني القطاع الزراعي في حلب -وفق حرصوني- من ارتفاع بأسعار المحروقات والأسمدة وصعوبة تأمين مستلزمات العمل، وعدم توفر اليد العاملة وارتفاع في الأجور .

يُذكر أن سورية تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث الأهمية في زراعة الزيتون، وتأتي محافظة حلب في المركز الأول بين المحافظات من حيث المساحة وعدد الأشجار.