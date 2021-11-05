130 ألف طن إنتاج حلب من الزيتون هذا الموسم

130 ألف طن إنتاج حلب من الزيتون هذا الموسم
حلب- إسراء جدوع
بيّن المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن إنتاج هذا الموسم من الزيتون انخفض إلى النصف عن الموسم الماضي، ويُقدّر إنتاج هذا الموسم بنحو 130135 طن زيتون، و26027 طن زيت، مقارنة بنحو 239597 طن زيتون و47920 طن زيت خلال الموسم الفائت أي أقل من نصف العام الماضي، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية والجفاف الذي حصل خلال فترة الربيع والصيف أحد الأسباب وراء تراجع المحصول، كما أن هذا الموسم يعتبر أقل من العام الماضي وفق مبدأ “المعاومة”.
وأوضح المهندس حرصوني أن العدد الإجمالي لأشجار الزيتون يبلغ نحو 23319194 شجرة والمثمر منها بلغ عددها 21601659 شجرة. وتتوزع زراعة الزيتون في مناطق ريف محافظة حلب (عفرين- إعزاز- الباب- منبج- جبل سمعان- عين العرب- جرابلس- الأتارب- السفيرة- دير حافر )، علماً أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون تبلغ 190420 هكتاراً، وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المناطق الآمنة 40% من المساحة الإجمالية.
يُشار إلى أن المساحة في المناطق الآمنة بلغت 76168 هكتاراً، وبلغ عدد الأشجار فيها 9327977 شجرة، ويقدّر إنتاج الزيت بالمناطق الآمنة بـ10411 ألف طن. وأضاف حرصوني أن إجمالي معاصر الزيتون بالمحافظة في حلب 387 معصرة منها 15 معصرة في المناطق الآمنة تعمل في عصر الزيتون للفلاحين.
وتبقى الصعوبات التي تواجه قطاع الزراعة مشتركة في كافة المحافظات، إذ يعاني القطاع الزراعي في حلب -وفق حرصوني- من ارتفاع بأسعار المحروقات والأسمدة وصعوبة تأمين مستلزمات العمل، وعدم توفر اليد العاملة وارتفاع في الأجور .
يُذكر أن سورية تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث الأهمية في زراعة الزيتون، وتأتي محافظة حلب في المركز الأول بين المحافظات من حيث المساحة وعدد الأشجار.