كشفت أستراليا عن أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم، بهدف الوصول إلى عالم خال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتهدف شركة “لافو” الأسترالية من خلال الدراجة، التي صنعت باستخدام مادة خفيفة الوزن، إلى جعل النقل لمسافات طويلة أمراً ممكناً.

و​يتم تجهيز الدراجة بخزانات هيدروجين صغيرة، تعمل على تشغيلها بطاقة نظيفة 100 في المئة، وتتطلب حوالي عشر دقائق فقط للشحن وتكفي لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومتراً. ويحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربائي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.