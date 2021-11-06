المقداد يبحث مع المبعوث الخاص لرئيس غويانا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع جورج حلاق مساعد الرئيس ووزير جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية زيادة التواصل على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.

ولفت الوزير المقداد إلى أن سورية تعتز بعلاقاتها مع غويانا ومع مختلف دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تؤمن بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة مشيراً إلى أهمية زيارة المبعوث حلاق للتباحث حول مختلف التطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك وفي البناء عليها لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية.

بدوره أعرب المبعوث الرئاسي عن سعادته البالغة بزيارته إلى سورية لافتاً إلى أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وأنه يحمل أمنيات قيادة وشعب غويانا الصادقة للشعب السوري وقيادته في الانتصار على الإرهاب وإعادة بناء سورية.

وشدد المبعوث حلاق على دعم غويانا لسورية في مواجهة الحرب الإرهابية الظالمة المفروضة عليها.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء السفير غسان عبيد مدير إدارة المراسم ويزن الحكيم من مكتب الوزير ومن الجانب الغوياني ماريو سابراكوس المساعد الخاص للمبعوث حلاق