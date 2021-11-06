فوائد سحريّة للتين المجفف

لا شك في أن التين ليس مجرد فاكهة لذيذة وحسب؛ بل له كثير من المنافع الصحيّة للجسم أيضاً منها:

*للعظام: كوب واحد من التين المجفف يوفر ما يقرب من ربع كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، إذ يحمي الكالسيوم من فقدان العظام وهشاشتها عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن، كما أن التين قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

*للرجيم: في حال تناوُل التين المجفف بكميات كبيرة، فإنه سيزيد من الوزن دون أدنى شك، بينما إذا تم تناوله باعتدال فهو يساعدك على إنقاص وزنك لكونه مليء بالألياف التي تعطي شعوراً بالشبع.

*للبشرة والشعر: التين المجفف غني بمضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى فهو يغذي ويعزز من صحة جلدك وتقوية شعرك، تتميز هذه الفاكهة بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، كما أنها مصدر ممتاز لحمض الغال، والمركبات الفينولية الأخرى التي تحمي من الأكسدة، وهي عامل رئيسي يساهم في تأخير الشيخوخة والحماية من الأمراض المزمنة.

*للذاكرة: التين المجفف وبفضل مضادات الأكسدة يحسن الذاكرة ويقلل من الأضرار التأكسدية للدماغ، ويؤخر تكوين البلاك في مرض الزهايمر ويحمي من تنكس الخلايا العصبية، كما تشير هذه الدراسة إلى أن التين له آثار مفيدة على الدماغ ويمكن أن يحسن العجز السلوكي المرتبط بالذاكرة.

*لمرضى السكري: يظن البعض أن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك فهو ليس الخيار الأفضل لمرضى السكري، لكن دراسة أثبتت عكس ذلك في عام 2018، وأكدت أن التين المجفف يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم ويحسّن استجابة الأنسولين، كماأنه قد يمنع ارتفاع السكر في الدم الناجم عن الأدوية ويخفف من مضاعفات مرض السكري.

*للحامل: يقلل الشعور بغثيان الصباح المصاحب للحمل بفضل احتوائه على فيتامين B6، يعزز نمو الجنين لاحتوائه على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لاكتمال نمو الجنين، وانخفاض معدل الولادة المبكرة، يخفف الإمساك المصاحب للحمل بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف.