موسكو: واشنطن عرقلت مشروع قرار روسي بشأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن أندريه بيلوسوف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن الولايات المتحدة عرقلت مشروع قرار روسي في الأمم المتحدة بشأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة تاس عن بيلوسوف قوله أمس “إن أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اختارت إما الامتناع عن التصويت أو تجنب التصويت تماماً” لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الضغط الأمريكي على ممثلي عدد من الدول بالأمم المتحدة لمنع تقديم مشروع القرار الروسي بشأن أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الجمعية العامة.

وأضاف بيلوسوف أن “مشروع القرار الروسي هذا العام بشأن آليات الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية والبيولوجية لم ينل الموافقة” وقال إن “الوضع كان معقداً حيث مارست بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة الضغط الكبير على الدول النامية لمنع اعتماد مشروعنا”.

في سياق متصل، أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الجنود الأمريكيين يتركون الفوضى وراءهم في جميع أنحاء العالم.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر أمس نقلتها وكالة تاس “نحن في حيرة من أمرنا من قلق المكاتب الصحفية في الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من نشاط قواتنا العسكرية على الأراضي الوطنية وداخل الحدود الروسية… انظر إلى المرآة ..إنه الجيش الأمريكي الذي يتجول بتهور في جميع أنحاء العالم ويترك وراءه الفوضى”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية وصفت في وقت سابق تقارير لوسائل إعلام غربية حول قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا بالكاذبة والمزيفة وذلك بعد أن نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية مؤخراً صور أقمار صناعية تزعم انتشار الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا.