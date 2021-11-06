7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى قولها في بيان اليوم إن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس المضرب منذ 115 يوما ومقداد القواسمة 108 أيام وعلاء الأعرج 91 يوما وهشام أبو هواش 81 يوما وعياد الهريمى 45 يوما وراتب حريبات 29 يوما ولؤي الأشقر 27 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى يعانون من أوضاع صحية غاية في الخطورة محذرة من أن الأسيرين القواسمة والفسفوس قد يستشهدان في أي لحظة.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

في الأثناء، شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة بقطاع غزة المحاصر دعما للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة معا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفعوا صور الأسرى المضربين عن الطعام مطالبين المجتمع الدولي بإنقاذ حياتهم والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.