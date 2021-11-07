ازدواجية في خدمة الانترنت بريف اللاذقية.. و”الاتصالات” بصدد التوسع بالبوابات

اللاذقية- أريج معروف

تعاني قرى في ريف منطقة القرداحة من نقص في عدد البوابات التي تخدّم المنطقة بالمقارنة مع مدينتها، حيث يوجد قرى مخدمة جزئياً في حين تغيب هذه الخدمة عن قرى أخرى كلياً ونهائياً.

ويستغرب الأهالي هذا الأمر في ظل ازدواجية الخدمة بين المدن والبلدات، ولاسيما أن خدمة الانترنت أصبحت حاجة ملحة في هذه الأيام مع انقطاعات الكهرباء الطويلة لتكون الملاذ الوحيد للاطلاع على الأخبار ومتابعة الأحداث اليومية.

ويؤكد أهالي من منطقة القرداحة أنهم قد سجّلوا طلباتهم للحصول على بوابة انترنت adsl منذ سنتين أو ثلاث سنوات وحتى الآن لم تتوفر، وهم يدفعون الكثير لقاء حصولهم على انترنت عبر الباقات مع مطالباتهم المتكررة، إلا أن مديرية الاتصالات لا حياة لمن تنادي!!.

مديرُ شركة اتصالات اللاذقية المهندس أحمد الحايك استعرض الخدمات المقدّمة من خلال حديثه بأنه تمّ لحظ بواباتADSL في مراكز هاتفية عدة تتبع لمنطقة القرداحة وفق أعداد لسنا بوارد ذكرها كونها لا تغني ولا تسمن من جوع، موضحاً أن الشركة بصدد تجهيز خطط لتوسيع كافة المراكز بالبوابات وفق الاحتياجات والإمكانيات المتاحة، مع ملاحظة أن البوابات الجديدة المركبة حالياً لمواقع ضمن منطقة القرداحة هي: البور فرزلا الديرونة فرزلا، وسيتمّ ضمن خطة هذه السنة كذلك توسيع مركز الفاخورة.