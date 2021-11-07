الأسرى السبعة يواصلون الإضراب عن الطعام  ونادي الأسير يندد بالصمت الدولي

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور خطير في أوضاعهم الصحية ومخاوف من ارتقاء أحدهم شهيدا في أي لحظة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم إن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس المضرب منذ 116 يوماً ومقداد القواسمة 109 أيام وعلاء الاعرج 92 يوماً وهشام أبو هواش 82 يوماً وعياد الهريمي 46 يوماً وراتب حريبات 30 يوماً ولؤي الأشقر 28 يوماً.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى يعانون أوضاعاً صحية غاية في الخطورة من نقص كمية السوائل والفيتامينات وعدم انتظام في دقات القلب وإنهاك وإعياء شديدين وخاصة الأسيرين القواسمة والفسفوس محذرة من احتمال تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وارتقاء أحدهم شهيداً.

ومن جهته أدان نادي الأسير الفلسطيني صمت المجتمع الدولي مشيراً إلى عدم تدخل أي مؤسسة دولية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم رغم التدهور الشديد في أوضاعهم.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

في الأثناء، شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام مطالبين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وعن كل الأسرى.

في سياق متصل، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن 100 مستوطن اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من قوات الاحتلال.

ميدانياً أيضاً أصيب فلسطينيان اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة فتيين فلسطينيين 16 عاما بجروح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينتي القدس وجنين وقرية حبلة في قلقيلية وبلدة سعير في الخليل واعتقلت تسعة فلسطينيين.

إلى ذلك أصيب فلسطينيان خلال اقتحام مستوطنين اسرائيليين بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا شرق البلدة واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين برضوض وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل.