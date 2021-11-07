الإندبندنت: خسائر بريكست أكبر 178 مرة من مكاسب اتفاقيات التجارة البريطانية

كشفت صحيفة الأندبندنت البريطانية أن خسائر بريكست ستكون أكبر 178 مرة من التنبؤات الأكثر تفاؤلا لمزايا الاتفاقيات التجارية.

وأضافت الصحيفة وفقا لمكتب مسؤولية الميزانية أن “كل الاتفاقيات التجارية الجديدة التي توصل إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مرحلة ما بعد بريكست ستحقق مزايا ما بين 3 إلى 7 جنيهات استرلينية فقط لكل فرد على مدار الـ 15 عاما”.

وأوضحت الصحيفة أن “الطفرة الاقتصادية الضئيلة التي تمثل فقط ما بين 01ر0 إلى 02ر0 بالمئة من الدخل القومي أقل من 50 جنيها لكل شخص وتتضاءل بشدة أمام الأضرار الاقتصادية الناجمة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي والتي تقدرها الحكومة بـ 4 بالمئة من الناتج القومي خلال الفترة نفسها”.

وبينت الصحيفة وفقا لتحليل أجراه أكاديميون بمختبر سياسة التجارة البريطانية بجامعة ساسكس أن “اتفاقيات التجارة الحرة التي طالما حظيت بشهرة واسعة بالكاد ما تخدش سطح التحدي الذي تواجهه بريطانيا لتعويض الناتج المحلي المفقود بسبب مغادرة الاتحاد الأوروبي”.

ويشير التحليل إلى أن الأغلبية الكبرى من اتفاقيات التجارة الحرة التي أعلنتها الحكومة مثل تلك الموقعة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وفيتنام هي مجرد محاولات لاستبدال الاتفاقات التي تعقدها هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي الذي كانت بريطانيا عضوا فيه سابقا.