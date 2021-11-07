الجيش الإيراني يبدأ مناورات “ذو الفقار” جنوب شرق البلاد وينفذ هجوماً في سواحل مكران

بدأ الجيش الإيراني مناورات “ذو الفقار” البرمائية، صباح اليوم الاحد، في سواحل مكران جنوب شرق ايران بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

وبحسب “فارس”، فقد “نفذ مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية بالجيش الإيراني، عملية إنزال مشتركة على مواقع العدو في اطار مناورات “ذو الفقار 1400″، كما تم تنفيذ العملية المشتركة بواسطة هجوم القوات المحمولة جوا من قبل مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية على سواحل العدو لنشر القوات والمعدات والاستيلاء على رأس الجسر والتقدم نحو المنطقة المحددة سلفا، وفي هذه المرحلة من المناورات قامت كتائب مشاة البحرية برفقة وحدات من القوات البرية للجيش بشن هجمات مفاجئة على الوحدات العائمة للقوات المهاجمة المعادية، وهاجموا أهدافا محددة سلفا على السواحل الجنوبية للبلاد”.

وشرح الأدميرال أمير سيد محمود موسوي، المتحدث باسم المناورات بعض تفاصيل مراحل المناورات، وقال: تم بنجاح تنفيذ جمع المعلومات الإلكترونية والإشارات المضادة الإلكترونية للقوات المهاجمة باستخدام أنظمة التنصت والرصد للوحدات التكتيكية والساحلية، بواسطة مختلف طائرات الاستطلاع المسيرة من طراز أبابيل 3 ، ياسر ، صادق ، مهاجر 4 وسيمرغ وطائرات استطلاع مختلفة بما في ذلك P3F و RF4 و Boeing 707.

واعتبر استقرار الاتصالات في الفضاء المطلق للحرب الإلكترونية من نقاط القوة في هذه المناورات، وأضاف: مراقبة المجال الجوي للبلاد والمنطقة العامة للمناورات في الجزء الجنوبي من المياه الاقليمية بواسطة الدفاع الجوي، وكذلك نيران المنظومات الدفاعية لمواجهة الأهداف المعادية، وكذلك إجراء عمليات الدوريات الجوية من قبل الطيارين الذين يحلقون على ارتفاع عالٍ والطائرات المسيرة للقوة الجوية للجيش، هو جزء آخر من السيناريوهات التي سيتم ممارستها في مناورات “ذو الفقار 1400” المشتركة.

وأكد إرساء الأمن في منطقة غرب آسيا بالاعتماد على قوة ووحدة دول المنطقة، وقال: إن رسالة مناورات “ذو الفقار” المشتركة لدول المنطقة هي الاستعداد لإرساء السلام والصداقة بالاعتماد على قدرات المنطقة، لأن التاريخ أثبت أن دولاً أخرى اجنبية كانت اطرافا تحرض على الحرب وتزعزع الامن، ولم يجلبوا لمنطقة غرب آسيا سوى انعدام الامن والحرب والاحتلال.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم جميع مراحل هذا التمرين من قبل خبراء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر “خاتم الانبياء (ص)” المركز وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري، قال ان المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات “ذوالفقار 1400” المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقام بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي في منطقة مساحتها اكثر من مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي (حتى المدار 10 درجات).

واضاف: ان وحدات المشاة والدروع والآلية للقوة البرية للجيش ومنظومات قوة الدفاع الجوي والقطع البحرية والغواصات التابعة للقوة البحرية ومقاتلات ومسيّرات القوة الجوية قد انتشرت منذ ايام في المنطقة العامة للمناورات واجرت تمارين مختلفة فيما تقوم الوحدات بتنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورات غدا الاحد.

واشار الى انه سيتم خلال المناورات اجراء مختلف انواع العمليات التركيبية من قبل الوحدات المشاركة واضاف: ان وحدات القطع البحرية السطحية وتحت السطحية وقوات المغاوير البحرية والعمليات الخاصة والطيران والمشاة والآلية وسائر المعدات والاسلحة تشارك في هذه المناورات لاكتساب الجهوزية القتالية اللازمة لمواجهة اي تهديدات محتملة.

وتابع: في هذه المناورات ستقوم الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذ التمرينات المختلفة والمشتركة بصورة متزامنة مع امكانية حمل انواع الشحنات القتالية والبصرية والقادرة على الحرب الالكترونية.