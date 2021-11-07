برونزية عالمية لبناء الأجسام واختبار آسيوي قادم

تمكّن لاعب منتخبنا الوطني ساري غريب من تحقيق إنجاز متميز بإحرازه برونزية بطولة العالم لبناء الأجسام التي تقام حالياً في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية، حيث استطاع غريب أن يحصد المركز الثالث في فئة الفيزيك طول ١٧٦ سم، متفوقاً على مجموعة من الأبطال المتمرسين في هذا التخصّص الذي يمزج بين البنية العضلية والتناسق الشكلي والعرض الجميل.

رئيس اتحاد بناء الأجسام منار هيكل أكد لـ”البعث” أن تحقيق ميدالية برونزية في المحفل العالمي يعدّ أمراً رائعاً بالنظر لقوة الدول المشاركة والمستويات العالية للاعبين، مبيناً أن البطل ساري غريب تنافس في فئته مع 19 لاعباً من أقوى الدول مثل روسيا وإيران وفرنسا، واستطاع أن يبرهن على قدرات عالية في فئة تحتاج للكثير من القوة والمرونة والأناقة.

وأشار هيكل إلى أن البطل ساري غريب مقيم في أوروبا وتمّ التواصل معه لتمثيل منتخبنا الوطني، حيث فضّل اللاعب أن يشارك تحت علم سورية الغالي، كما أوضح رئيس الاتحاد أن لاعبينا الباقين الذي شاركوا في البطولة وهم (عاصم العطار، رامي عقيل، علاء تللو، إياد الزعيم) قدموا عروضاً جيدة لكنهم لم يوفقوا في الصعود لمنصات التتويج في فئاتهم وأوزانهم.

يُشار إلى منتخبنا الوطني يستعد حالياً للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في لبنان ابتداء من الثاني عشر من الشهر الجاري، وسيضمّ في صفوفه 15 لاعباً في التصنيف الأول، و29 لاعباً في التصنيف الثاني، وينتظر أن تكون الغلة من الميداليات وافرة في الحدث القاري.

مؤيد البش