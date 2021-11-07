سباق احتفالي للسباحة في اللاذقية والفكرة تلاقي الإعجاب

اللاذقية- خالد جطل

احتفاء بأعياد التشرينين، وتحت إشراف اتحاد السباحة، أقيم سباق كرنفالي للسباحة الطويلة “تتابع” بين مدينتي اللاذقية وجبلة بمشاركة 17 سبّاحاً، حيث كان الانطلاق من شاطئ البطل العالمي الراحل مصطفى زين العابدين على الكورنيش الجنوبي، وصولاً إلى شاطئ بروجيم معلا على كورنيش جبلة، وكان في استقبال السبّاحين كل من: الرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الشباب والرياضة، ورشا الشمالي رئيس اللجنة التنفيذية في اللاذقية، وبطلنا العالمي السبّاح جلال زيدان، والمئات من أهالي جبلة.

السبّاحون المشاركون عبّروا عن سعادتهم بهذه المشاركة، حيث قال السبّاح العالمي مروان صالح لـ “البعث”: السباق أعادني بالذاكرة لعشرات السنين حيث المتابعة الجماهيرية لسباقات بين اللاذقية وجبلة وبالعكس، والانتصارات التي حققها سبّاحونا على مستوى بطولات العالم، وأتذكر عندما رفعت ورفاقي علم وطننا بالمحافل الدولية، واليوم عدت بالذاكرة إلى الألقاب التي حققتها في كابري نابولي في ايطاليا، وبطولات أخرى في انكلترا والأرجنتين وكندا ومصر ودول أخرى.

أما بطلنا وسبّاحنا العالمي أحمد حسين فقد أبدى سروره للمشاركة الواسعة لسبّاحين تخطت أعمارهم 50 و60 سنة، وبعضهم أكثر، والجميع كان اليوم في عز شبابه يستعيد ذكرياته، مضيفاً: اليوم أعود بذاكرتي إلى البطولات التي حققتها، حيث تشرّفت بلقاء وتكريم من القائد المؤسس حافظ الأسد.

من جهته أكد البطل العالمي جلال زيدان أن السباق الذي جرى بمشاركة بطلي عالم سابقين أعاده بالذاكرة لمشاركاته السابقة، وكانت فرحته كبيرة وكأنه ابن 20 سنة، وهذا أعطاه الحافز للمشاركة في سباق من جبلة إلى اللاذقية خلال شهر أيار القادم، فيما وصف محمد زيدان رئيس فنية السباحة في اللاذقية السباق بالممتاز والناجح كونه جمع كوكبة من السبّاحين المعمّرين والشباب، حيث رسموا أجمل اللوحات الفنية في البحر بين اللاذقية وجبلة.

يذكر أنه شارك في السباق كل من السبّاحين: مروان صالح، أحمد حسين، مديح حيدر، عبد الناصر داؤود، هيثم مهنا، فؤاد بدوي، علي القاضي، محمد كردي، نبيل رسوق، محمد زيات، مأمون حسن، عماد الدو، سليمان أرناؤوط، عادل الصوص، فادي بيلوني، برهان داؤود، محمد صالح.