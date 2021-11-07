قرار عادل ينصف سيدات كرة الخابور وعامودا

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

استجابت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم من خلال القسم الأنثوي بالموافقة على كتاب ناديي الخابور وعامودا المتعلق بمشاركة فريقيهما للسيدات في منافسات الدوري، ليكون القرار منصفاً للناديين، وفق ما أكده لـ”البعث” رئيس اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في الحسكة أحمد الصالح، الذي بيّن أنه منذ أول مشاركة للناديين في بطولة الدوري، ومبارياتهما تقام على ملاعب دمشق، لكن أغلب أندية المحافظات طلبت في الاجتماع الذي سبق انطلاق الدوري بأن تكون مبارياتها مع الخابور وعامودا في ملاعبها أيضاً، وألا تكون في الذهاب والإياب في دمشق، ولأن الناديين لا يملكان الوارد المالي الذي يساعد في تلبية مطلب تلك الأندية، فسطر ناديا الخابور وعامودا كتاباً موحداً عبر اللجنة الفنية تطلب من قسم الكرة الأنثوية اعتماد ملاعب دمشق كما العادة لاستقبال مباريات فريق سيداتهما، وبالفعل تمّت الاستجابة ومخاطبة كافة الأندية المشاركة وإصدار جدول بذلك.

وأشار الصالح إلى أن القرار يمكن اعتباره استجابة طيبة ودعماً معنوياً كبيراً للناديين، منوهاً بكل الجهود التي بُذلت للمساعدة والتعاون في سبيل تواجد ناديي محافظة الحسكة في البطولة.