من المتوقع إنتاج 35 ألف طن بطاطا في ريف دمشق

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

توقع مدير زراعة دمشق وريفها المهندس عرفان زيادة أن يبلغ أنتاج محافظة الريف هذا العام نحو 35 ألف طن من البطاطا، مبيناً أن المساحة المخطّطة لمحصول البطاطا تبلغ 1322 هكتاراً، تم تنفيذ 1469 هكتاراً منها، أي بنسبة 105%، منتشرة في مناطق الحرمون، الزبداني، الكسوة، قطنا، يبرود، مشيراً إلى زراعة البطاطا حالياً في منطقة القلمون كحقول تجريبية موسّعة لدى المزارعين.

وأشار مدير الزراعة إلى أن البطاطا تزرع على هامش زراعة بقية الخضار ولكن هي المادة الغذائية الأهم، إذ يعتبرها المواطن سلة غذائية ضرورية، وتبقى معاناة الفلاحين مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في عمليات الجني والجمع كونها بشكل يدوي بعد ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار النقل وتكاليف الري والأسمدة وأجور التخزين في ظل عجز وحدات الخزن التابعة للقطاع العام عن استيعاب كميات كبيرة من المحصول.