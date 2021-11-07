وحدات المدفعية بالجيش الكوري الديمقراطي تجري مسابقة لإطلاق النيران

نفذت وحدات المدفعية الفرعية على جميع مستويات الجيش الكوري الديمقراطي وتحت إشراف الوحدات الميكانيكية مسابقة لإطلاق النيران في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن المسابقة تهدف إلى فحص وتقييم أسلوب وفاعلية القوات الآلية التابعة للجيش خلال تنفيذ تدريبات من شأنها زيادة القدرات القتالية للمدفعية المتنقلة بما يتوافق مع السياسة العسكرية التي وضعتها اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري وتكثيف التدريب التنافسي على جميع مستويات الجيش الشعبي الكوري.

وأضافت الوكالة إنه تم خلال المسابقة تحديد مواقع إطلاق النار وتسلسله من خلال القرعة ومن ثم إصدار الأوامر بشأن المهام التكتيكية ومهام إطلاق النار للوحدات الميكانيكية الداعمة التي تدخل المعركة الحاسمة بقوة نيران المدفعية إلى قادة الوحدات المشتركة حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم والأمر شخصياً بإطلاق نيران وحدات المدفعية الفرعية لتدمير الأهداف المحددة.

وقد فازت الوحدة الفرعية للمدفعية التابعة للوحدة 604 بالجيش الشعبي الكوري بالمنافسة بعد حصولها على المركز الأول.