جولة على المخازين.. و125 مليون ليرة مشاريع تعبيد في القامشلي

القامشلي- إسماعيل مطر- علا محفوض

جالَ محافظ الحسكة اللواء غسان الخليل على مخازين الأقماح في مدينة القامشلي، مؤكداً ضرورة حماية هذه المخازين من عمليات السرقة، ومحاسبة من يثبت تورّطه بسرقة القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً ويشكّل لقمة المواطن، ولاسيما في ظل العبء الكبير الذي تتحمّله الدولة في تأمين رغيف المواطن خلال سنوات “الجفاف والمحل” من خلال استيراد الأقماح من الخارج بالعملة الصعبة.

واستمع المحافظ إلى جملة من الصعوبات والمعوقات والمقترحات من العاملين في مراكز الحبوب، واعداً بتلبية مطالبهم التي تعزّز مهامهم في حماية هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي سياق متصل أنهى مجلس مدينة القامشلي مشروع تعبيد وترقيع الشوارع الرئيسية والأحياء أمام عدد من المدارس والدوائر الحكومية.

وبيّن رئيس مجلس المدينة سهيل رهاوي أن تكلفة المشاريع تصل إلى ١٢٥ مليون ليرة، حيث أنهت الورشات الفنية الشوارع أمام مدرسة زكي الأرسوزي ومدرسة مسبقة الصنع المحدثة بالقرب من شركة الكهرباء العامة، والشوارع المحيطة بالدوائر الحكومية وأمام الهيئة العامة للمشفى الوطني في مدينة القامشلي، ومدّ رصيف انترلوك في مدخل مطار القامشلي الدولي بالإضافة إلى ترقيع الشوارع وصيانتها.