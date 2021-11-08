فوز دراماتيكي لشابات التضامن في دوري كرة السلة

اللاذقية- خالد جطل

شهدت اللاذقية حراكاً سلوياً خلال الأيام القليلة الماضية تمثّل بإقامة منافسات دوري الشباب والشابات، ففي افتتاح مباريات ذهاب المجموعة الخامسة التي تضم: حطين وتشرين والتضامن، قلبت شابات التضامن الأوراق ونجحن بتحويل تأخرهن أمام تشرين إلى فوز مستحق بعد تفوقهن في الربعين الثالث والرابع، خاصة الأخير الذي شهد أحداثاً دراماتيكية بدأه تشرين متقدماً بنتيجة 31/25، وانتهى بفوز التضامن 34/31، ولم توفق لاعبات تشرين بالتسجيل طيلة الربع لتكون الخاتمة السعيدة للتضامن الذي تأخر بالربعين الأول والثاني.

مدرب شابات تشرين إبراهيم حلبي وصف لـ “البعث” المباراة بالجيدة، مبيّناً أن لاعبات الفريق خامات متميزات من فئة الناشئات، ومشاركتهن ليكتسبن الخبرة، وهن غير مطالبات بالفوز بهذا العمر، مشدداً على أن النادي يبني فريقاً سيكون أفضل عما قريب من خلال تنمية المواهب وصقلها، مضيفاً أن نظام البطولة يؤهل الجميع تلقائياً، وعليه أتمنى عدم استعجال الفوز والضغط سلبياً على اللاعبات.

من جهتها عبّرت نور قردوح مدربة التضامن عن رضاها على أداء لاعباتها بالربعين الثالث والرابع، في حين لم يقدمن المطلوب منهن بالشوط الأول، ما صعّب المهمة بالشوط الثاني، لكن الأمور سارت كما عملنا، ونجح الفريق بقلب الأوراق وتحويل التأخر لفوز بالروح المعنوية العالية والهدوء والتركيز وعدم الوقوع كثيراً بالأخطاء.

وكانت الجولة الثانية من ذهاب بطولة الشباب للمجموعة الرابعة قد شهدت فوز حطين على التضامن (74/63)، وفي المباراة الثانية فاز تشرين على شرطة اللاذقية (70/31).

وفي تصريح لمدرب شباب حطين الكابتن علي ناصيف قال: هذا فوزنا الثاني، واليوم لعبنا بفريق عانى من الإرهاق بعض الشيء، حيث شارك عدد من لاعبينا الأساسيين مع فريق الرجال تحت 23 سنة قبل يوم، وهذا أثر على نوعية الأداء، واجهنا التضامن الذي يتطور من مباراة لأخرى، ويمتلك مواهب بحاجة للصقل، بالعموم المباراة جيدة.