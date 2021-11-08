فوز هام لسيدات سلتنا على إيران في البطولة الآسيوية

حقق منتخبنا الوطني للسيدات بكرة السلة مساء اليوم فوزا هاما على نظيره الإيراني بفارق سبع نقاط (٧٨-٧١) في افتتاح مبارياته ضمن بطولة آسيا للسيدات المستوى (ب) التي تقام في العاصمة الأردنية عمان.

منتخبنا كان قريبا من تحقيق فوز تاريخي وبفارق كبير بعدما تقدم قبل نهاية الربع الثالث بفارق ٢٤ نقطة (٥٨-٣٤) لكن الاستهتار واستعجال الفوز من قبل اللاعبات وسوء الدفاع وعدم التسجيل في الربع الأخير أعطى المنتخب الإيراني المبادرة ونجح بتقليص الفارق لأربع نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، لكن لاعبات منتخبنا

استطعن العودة الى أجواء اللقاء والمحافظة على الفوز المستحق بفضل الرميات الحرة للمجنسة راندي براون التي سجلت ٢٦ لمنتخبنا في المباراة.

منتخبنا افتقد بالمباراة النجمة اليسيا مكاريان التي لم تستطع اللعب بسبب الأخطاء الإدارية من قبل القائمين على المنتخب والجهل بترجمة التعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي.

عموما منتخبنا أنهى الربع الأول (٢٢-١٣) وتابع تقدمه بالثاني وأنهاه (٤٣-٣٠) كما أنهى الثالث لمصلحته (٦٨-٤٥) والنتيجة النهائية بنتيجة (٧٨-٧١).

منتخبنا سيلتقي يوم غد منتخب لبنان في تمام الساعة الرابعة عصرا والفوز يضمن له التأهل للدور نصف النهائي مباشرة فيما الخسارة ستعني خوض الملحق ضد ثالث المجموعة الثانية.

عماد درويش