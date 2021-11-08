مطالب متعددة في مؤتمر رياضة السويداء

السويداء- زياد عامر

عقد فرع السويداء للاتحاد الرياضي العام مؤتمره السنوي تحت شعار (الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة)، وذلك بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق ياسر الشوفي، الذي أشار في كلمة له إلى أن البطولة ليست فقط في ميادين القتال، فرفع العلم العربي السوري بالمحافل الدولية من قبل الأبطال الرياضيين هو بمثابة انتصار.

المؤتمر الذي كان ينتظر أن يكون نقطة انطلاق لم ترتقِ المداخلات فيه للمستوى المطلوب، فجميع الأندية تريد ترميم المنشآت وإقامة الملاعب ذات العشب الصناعي إضافة للأدوات والتجهيزات، كما تمّت المطالبة بإعادة النظر بعقوبة رئيس النادي العربي وتزويد نادي الكفر بدراجات نظامية وإعادة تأهيل نادي الرماية.

من جهته طلب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في السويداء طارق العفيف بناء مكاتب جديدة ضمن الصالة، وبناء هنغار لألعاب القوة وإنشاء صالة لرياضة الجمباز وتغيير أرضية الملعب المعشب صناعياً. أمّا مداخلات اللجان الفنية فقد ابتعد أصحابها عن المطلوب وتطرقوا لأمور فنية مكانها الطبيعي مؤتمرات اتحادات الألعاب وأضافوا إليها بند الأدوات والتجهيزات.

بدوره رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أكّد أن المنظمة لا تدعم كرة القدم في الأندية، وترميم المنشآت سيكون حسب الأولويات والمنشآت المركزية هي في المقدمة ولن تكون هناك مشاركات خارجية إلاّ بشرط تحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى أن الدراجات النظامية فقط للمنتخبات الوطنية، وفيما يتعلّق بالنادي العربي ربط رفع العقوبة عن رئيس النادي عمر حميدان (بالاعتذار) عما بدر منه بالكتابة على صفحته الشخصية، وعن مطالب النادي العربي بإيجاد مطارح استثمارية له داخل المدينة الرياضية، فأوجد رئيس المنظمة الحلّ بتحويل عائدات الاستثمار القادمة من فرع الهلال الأحمر لمصلحة النادي.