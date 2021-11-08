مكافحة زهرة النيل على طاولة اللجنة الزراعية بحماة

حماة- حسان المحمد

تركّز اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية على ضرورة إيجاد الأساليب والطرق الأنجع لمكافحة زهرة النيل السامة المنتشرة على المسطحات والمصارف المائية، وخاصة القسم الممتد من سد محردة حتى سد العشارنة والمصارف المائية، مع الإشارة هنا إلى أن “زهرة النيل” نبتة ضارة ظهرت في سورية عام 2010 في منطقة الغاب ومحردة، وتعيش على سطح مياه الأنهار والسدود، وتشكّل غطاء نباتياً كثيفاً، وتستهلك كل نبتة 2 ليتر من الماء يومياً، ويؤدي انتشارها إلى فقدان مئات آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

ووجّه المحافظ المهندس طارق كريشاتي المعنيين بوضع خطة عمل متكاملة والبدء بالعمل، لاسيما أن الوقت الأمثل للمكافحة خلال شهر تشرين الثاني عند توقف العشبة عن النمو والتكاثر.

وناقشت اللجنة مع رؤساء الوحدات الإرشادية الزراعية والجمعيات الفلاحية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للفلاحين من بذار وسماد ومحروقات لزراعة أراضيهم، خاصة بذار القمح والشوندر السكري، حيث تم رصد ٨ ليترات مازوت للدونم الواحد لمحصول الشوندر، وذلك لزوم حراثة الأرض وتجهيزها، كما تم تأمين مستلزمات الإنتاج من المصارف الزراعية نقداً وبالتقسيط للفلاحين، ودعم قطاع الثروة الحيوانية من الدواجن والمسامك والمفاقس بمادة المازوت.