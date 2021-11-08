منافسات قوية في المرحلة الثانية لدورة السلام لفروسية قفز الحواجز

برعاية السيدة الفارسة منال الأسد الرئيس الفخري للاتحاد العربي السوري للفروسية، اختتمت أمس المرحلة الثانية من منافسات دورة السلام لفروسية قفز الحواجز التي نظّمها الاتحاد العربي السوري للفروسية بالتعاون مع اللجنة المنظّمة للدورات الدولية على مدى أربعة أيام بضيافة نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية بالديماس.

منافسات المرحلة الثانية شهدت إقامة خمس عشرة مباراة لمختلف الفئات حفلت بالإثارة والمستويات المتميزة، وفي اليوم الأخير أقيمت ثلاث مباريات، ففي المباراة الخامسة عشرة والأخيرة، وهي مباراة الجائزة الكبرى بارتفاع حواجز وصل إلى (145 سم)، توّجت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول، كما حلّت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني، فيما نال المركز الثالث الفارس عمرو حمشو .

وفي المباراة الرابعة عشرة، وهي لفئة (MEDIUM TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (130 سم) بنظام شوط أصلي وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي الشوط الأصلي دون أخطاء وضمن الزمن، حصلت الفارسة آية حمشو على المركز الأول، فيما نالت الفارسة شام الأسد المركز الثاني، وحلّ الفارس جواد نظام في المركز الثالث.

وتوّج الفارس أحمد المصري بالمركز الأول في المباراة الثالثة عشرة، وهي لفئة (SMALL TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (120 سم) بنظام شوط أصلي وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي الشوط الأصلي دون أخطاء وضمن الزمن، وحلّت في المركز الثاني الفارسة آية حمشو، وفي المركز الثالث الفارس جواد نظام .

اليوم الثالث كان مخصصاً للمباريات النهائية للفئات الصغيرة التي جرت بنظام شوط أصلي وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفرسان الذين يجتازون مسلك الشوط الأصلي بلا أخطاء وضمن الزمن، ففي المباراة الثانية عشرة، وهي المباراة النهائية لفئة (AMATURES) بارتفاع حواجز وصل إلى (110 سم)، توّجت بالمركز الأول الفارسة شروق المصري، وفي المركز الثاني الفارس هاني بدران، وفي المركز الثالث الفارس محمد عجان.

وحصل الفارس الجواد النقري على المركز الأول في المباراة الحادية عشرة، وهي المباراة النهائية لفئة (MINI TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (100 سم)، وحلّ في المركز الثاني الفارس مروان الزبيبي، وفي المركز الثالث الفارس الفريد النقري.

وفي المباراة رقم عشرة، وهي المباراة النهائية لفئة (CHILDREN) بارتفاع حواجز وصل إلى (80 سم)، حلّ في المركز الأول الفارس الفريد النقري، وفي المركز الثاني الفارس حازم المصري، وفي المركز الثالث الفارس عمر الغفير.

أما اليوم الثاني فشهد ثلاث مباريات بنظام شوط من مرحلتين يجتازهما الفرسان، وتحسب النتائج حسب أخطاء المرحلتين وزمن المرحلة الثانية للفئات الثلاث الصغيرة، وثلاث مباريات للفئات الكبيرة بنظام شوط سرعة ضد الزمن، ففي المباراة التاسعة، وكانت لفئة (BIG TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (140 سم)، حلّ في المركز الأول الفارس محمد جوبراني، فيما توّجت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني، وحلّ في المركز الثالث الفارس أحمد حمشو .

وحصدت الفارسة آية حمشو المركز الأول في المباراة الثامنة، وكانت لفئة MEDIUM TOUR)) بارتفاع حواجز وصل إلى (125 سم)، وجاء في المركز الثاني الفارس جواد نظام، وفي المركز الثالث الفارس غالي الزيبق.

وفي المباراة السابعة، وكانت لفئة (SMALL TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (115 سم)، حصلت على المركز الأول الفارسة جودي نظام، وحلّت في المركز الثاني الفارسة جودي نظام، وفي المركز الثالث الفارسة آية حمشو.

وتوّجت الفارسة شروق المصري بالمركز الأول في المباراة السادسة، وكانت لفئة (AMATURES) بارتفاع حواجز وصل إلى (100 سم)، وحلّ في المركز الثاني الفارس أغيد تسابحجي، وفي المركز الثالث الفارس أحمد المصري.

وفي المباراة الخامسة، وكانت لفئة (MINI TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (90 سم)، توّجت بالمركز الأول الفارسة شروق المصري، وحلّ في المركز الثاني الفارس الجواد النقري، وفي المركز الثالث الفارس حازم المصري.

وفي المباراة الرابعة، وكانت لفئة (CHILDREN) بارتفاع حواجز وصل إلى (70 سم)، حلّ في المركز الأول الفارس حازم المصري، وفي المركز الثاني الفارس عمر الغفير، وفي المركز الثالث الفارس الفريد النقري .

اليوم الأول أقيمت فيه ثلاث مباريات، وهي بنظام شوط من مرحلتين يجتازهما الفرسان، وتحسب النتائج حسب أخطاء المرحلتين وزمن المرحلة الثانية، ففي المباراة الثالثة، وكانت لفئة (BIG TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (135 سم)، توّج بالمركز الأول الفارس أحمد حمشو، وفي المركز الثاني الفارس محمد جوبراني، وفي المركز الثالث الفارس همام الخولي.

وفي المباراة الثانية، وكانت لفئة (MEDIUM TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (120 سم)، حلّ في المركز الأول الفارس غالي الزيبق، وفي المركز الثاني الفارس محمد جوبراني، وفي المركز الثالث الفارس محمد جوبراني .

أما في المباراة الأولى، وكانت لفئة (SMALL TOUR) بارتفاع حواجز وصل إلى (110 سم) فتوّجت بالمركز الأول الفارسة جودي نظام، وفي المركز الثاني الفارسة آية حمشو، وفي المركز الثالث الفارس محمود المصري.

“البعث“