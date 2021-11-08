50 ألف ليرة غرامة وحرمان المازوت للسرفيس المخالف في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة خلال اجتماعه برئاسة محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل قراراً بمخالفة السرافيس التي لا تعمل على خط دمشق القنيطرة، ولا تدخل مركز الانطلاق بخان أرنبة دون تقديم عذر مقنع ومقبول يستند لوثائق وقرائن دالة وفاعلة.

ويقضي القرار بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية لا غير، وحرمان السرافيس المخالفة من مادة المازوت المدعوم لمدة عشرة أيام، وسحب أوراقها الثبوتية بما فيها البطاقة الذكية من قبل فرع مرور القنيطرة حتى تسوية وضعها أصولاً.

كما ألزمت لجنة نقل الركاب السرافيس بكتابة الخط الذي تعمل عليه، سواء على خط دمشق القنيطرة أو الخطوط الداخلية للمحافظة، وإلزام نقابة عمال النقل البري بمتابعة عمل السرافيس من السادسة صباحاً إلى السادسة مساء.

والجدير بالذكر أن “البعث” سلّطت الضوء على واقع النقل السيئ في القنيطرة وعن تهرب السرافيس من الالتزام بالخطوط وبيع مخصّصاتها بالسوق السوداء.