أكثر من 9 آلاف طن إنتاج القنيطرة المتوقع من الزيتون

القنيطرة- محمد غالب حسين

يقدّر إنتاج محافظة القنيطرة من الزيتون لهذا العام بـ ٩١٤٧ طناً، و١٥٢٥ طناً من زيت الزيتون.

وذكر مدير الزراعة المهندس أحمد قاسم ذيب أن زراعة الزيتون توجد بكل أراضي المحافظة، وبلغ عدد أشجار الزيتون فيها ٥٨٧٣٣٣ شجرة مزروعة على مساحة ٦٤١٢ دونماً “رياً”، و٣٩٧٩١ دونماً “بعلاً”، منها ٤٦٩٠٥٢ شجرة مثمرة، مشيراً إلى أن موسم عصر الزيتون بالمحافظة بدأ منذ منتصف الشهر الماضي بعد تحديد أجرة عصر الكيلوغرام بقرار من المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة، وتشكيل لجنة من المديريات المعنية لمتابعة حسن عمل معاصر الزيتون، ومراقبة حسن توزيع منتجاتها من مياه الجفت، ومادة البيرين.

يشار إلى أن إنتاج الشجرة الواحدة من الزيتون يتراوح بين ١٧و٣٠ كغ، استناداً لعناية الفلاح بالشجرة، فضلاً عن الشجرة إن كانت مروية أو بعلية، منوّهاً إلى أن كل ٦ كغ من الزيتون تنتج ١ كغ من الزيت، بينما يتشكّل عند عصر طن من الزيتون ١ م٣ من ماء الجفت الذي يستخدم سماداً للأشجار الحراجية والأراضي الزراعية باشتراطات فنية، أما مادة البيرين التي تستخدم للتدفئة المنزلية والصناعية فينتج عن عصر كل ٢ كغ من الزيتون ١ كغ من البيرين الذي يتم كبسه بمكعبات في المعصرة.

الجدير بالذكر أنه يوجد في محافظة القنيطرة معصرة زيتون واحدة حديثة للقطاع الخاص تعمل بالطرد المركزي، وتزيد طاقتها الإنتاجية اليومية على ٧٥ طناً.