إصلاح ٧٢ محوّلة مهتلكة بقيمة ١.٥ مليار ليرة في كهرباء اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

أعادت كوادر شركة كهرباء محافظة اللاذقية تشغيل أكثر من سبعين محوّلة كهربائية خارجة عن الخدمة منذ سنوات بعد إخراجها من المستودع وتركيبها على الشبكة بتكلفة بسيطة جداً، ما وفّر مبالغ كبيرة على الشركة والخزينة.

وفي تصريح خاص لـ “البعث” ذكر رئيس دائرة صيانة مراكز التحويل المهندس قيس سميّا أن الكوادر والورشات استطاعت تأهيل المحوّلات الكهربائية القديمة المهتلكة الموجودة في مستودعات الشركة، واستخدامها في مواقع مختلفة من الشبكة، حيث تم إصلاح ٧٢ محوّلة من مختلف الاستطاعات، وتم رفد الشبكة بها، إضافة إلى توزيع بعضها على الشركات في المحافظات من خلال الوزارة والمؤسسة لتوزيع الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحقيق نتائج تقنية نوعية في إصلاح التجهيزات وتطبيقها بأيد وخبرات محلية، وإعادة المحولات التالفة إلى وضعها التشغيلي الطبيعي كالمحوّلات الجديدة، إذ بلغت قيمة التوفير الناتج عن إصلاح المحوّلات حوالي ١.٥ مليار ليرة خلال هذا العام.

ولفت سميّا إلى أهمية هذه المحوّلات في تحويل شبكة التوتر ٢٠ ألف فولت التي تغذي مراكز التحويل، والتي بدورها تحوّل التغذية إلى ٤٠٠ فولت لتكون في خدمة الاستجرار المنزلي والصناعي والتجاري من خلال شبكة التوزيع التي تعمل على توتر ٤٠٠ فولت عبر شبكة التوتر المنخفض لتغذية المنازل والمنشآت وجميع المرافق عبر عدادات المشتركين على اختلاف أنواعها: منزلية صناعية تجارية زراعية أو أحادية أو ثلاثية، لاسيما أن مراكز التحويل هي عصب رئيسي في مديرية التشغيل، وهناك برنامج محدد للصيانة الدورية لمراكز التحويل، حيث تبدأ الصيانة في شهر نيسان وتنتهي في تشرين الثاني قبل بدء الشتاء، ويزداد الطلب والحمولات على الطاقة.