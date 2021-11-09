الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة ويواصل هدم المنازل في القدس المحتلة

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في بلدة جبل المكبّر جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وهدمت منزل فلسطيني وشرّدت عائلته.

كذلك هدمت منشأة زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية بعد أن اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة الصوانة جنوب غرب البلدة.

وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بالاختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية تنديداً بجرائم الاحتلال ما أدّى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية أثناء اقتحامها بلدتي حوسان غرب بيت لحم والسيلة الحارثية غرب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت أربعة منهم بينهم سيدة وطفلها، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً أثناء مروره على حاجز في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية وأحرقت عشرات غراس الزيتون، حيث اقتحمت أراضي منطقة مراح مدور شرق البلدة وحرقت 70 غرسة زيتون بالمبيدات الحارقة.

وفي قطاع غزة المحاصر، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أراضي الفلسطينيين جنوب القطاع.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن سبع آليات للاحتلال توغلت شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وجرّفت الأراضي الزراعية.

وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

في غضون ذلك، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة البيرة بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى، مشدّدين على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.