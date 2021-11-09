الجيش الروسي يراقب التحركات الأمريكية في البحر الأسود

أعلن الجيش الروسي أنه يراقب باستمرار التحركات الأمريكية في منطقة البحر الأسود ويتخذ الإجراءات المناسبة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “إن أسطول البحر الأسود الروسي ينفذ مجموعة من الإجراءات للسيطرة على تحرّكات سفن البحرية الأمريكية في هذا البحر”.

ولفت البيان إلى أن المدمّرة بورتر وسفينة القيادة ماونت ويتني الأمريكيتين موجودتان في ميناء باتومي الجورجي، إضافة إلى وجود الناقلة جون لينثال في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

وأشار البيان إلى استمرار دراسة ومراقبة المسرح المزعوم لأي عمليات عسكرية يمكن أن تنفذها أوكرانيا في الجنوب الشرقي منها.

ونفذت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز بي وبي1 في الـ6 من تشرين الثاني الجاري رحلات على مسافة 100 كيلومتر من الحدود الروسية.

في سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن استعداد موسكو لمفاوضات التسوية الأوكرانية ضمن “رباعية نورماندي”، مشيراً إلى مشكلات تعتري إعداد وثيقة مفاهيم مشتركة للاجتماع.

وقال بيسكوف للصحفيين يوم الاثنين: إن “روسيا مستعدة لاجتماع وزاري أو قمة، وأكد ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وتابع: “ولكن يجب إعداد وثيقة تتضمن التفاهمات المشتركة، وهناك مشكلة مع ذلك لدى شركائنا”.

يذكر أن “رباعية نورماندي” لتسوية النزاع بشرق أوكرانيا تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وعقدت آخر اجتماع لها على مستوى القمة في باريس في كانون الأول 2019.

وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط روسيا وكازاخستان تلبّي وتخدم المصالح الطويلة الأمد للبلدين الصديقين.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في مقال بعنوان “روسيا وكازاخستان.. تعاون بلا حدود”: إنه “بالنظر إلى المسار التاريخي الذي سلكه شعبا البلدين يمكن القول بثقة: إن هذه الشراكة الاستراتيجية والتحالف وتطوير عمليات التكامل تخدم على أفضل وجه المصالح الطويلة الأجل لروسيا وكازاخستان، كما أنها تشكل أساساً متيناً لبناء علاقات حسن الجوار بما يخدم الرخاء المشترك لكلا البلدين”.

وأضاف لافروف: “خلال 29 سنة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكازاخستان تم اتخاذ خطوات شاملة لبناء أنموذج مشترك للتفاعل بين الدولتين لا ترتكز فقط على قواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً وإنما تأخذ أيضاً في الاعتبار الواقع الجيوسياسي الحالي”.

وأشار لافروف إلى أن ما يعزز أساس الشراكة بين البلدين هو التقاليد التي يعتزان بها والقرب الروحي بين الروس والكازاخيين.

داخلياً، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية الروسية حكماً بالسجن 21 عاماً على إرهابي خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله: “إن محكمة الاستئناف أيّدت حكم محكمة المنطقة العسكرية الغربية الثانية بالسجن 21 عاماً على شخص من آسيا الوسطى قام بتشكيل خلية سرية لمصلحة تنظيم داعش الإرهابي وخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في موسكو حيث تم اعتقاله في تشرين الأول من العام الماضي”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فكك في الـ25 من الشهر الماضي خلية لإرهابيي تنظيم “داعش” كانت تعمل داخل سجن في أوغرا بمقاطعة تيومين الروسية.