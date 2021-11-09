الصحة: 450 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا بشكل كامل

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل نحو 450 ألفا بينما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى الـ 650 ألف شخص وفق مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي.

وأوضحت الدكتورة الطرابيشي أنه تم لحظ زيادة خفيفة في الإقبال على التطعيم في المراكز والمشافي لافتة إلى أن الفرق الجوالة التي خصصتها الوزارة لتمنيع الراغبين في المؤسسات الحكومية مستمرة في تقديم اللقاح بمختلف أنواعه وذلك ضمن الإجراءات والتعليمات الصحية الخاصة به.

وأكدت الدكتورة الطرابيشي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد المكاني إضافة إلى تلقي اللقاح لكونه السبيل الوحيد للتخفيف من شدة الإصابة وأعراضها والتقليل من الحاجة إلى القبول في العناية المشددة.

يشار إلى أن وزارة الصحة خصصت أكثر من 967 مركزاً ومشفى إضافة إلى 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية في المحافظات.