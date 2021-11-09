القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس أميركية الصنع في مأرب

أعلن الناطق باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ الدفاعات الجوية تمكّنت من “إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (Scan Eagle) أميركية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية”، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء منطقة الجوبة في محافظة مأرب.

وقال سريع إنّ هذه الطائرة “هي الخامسة من نفس النوع التي تمكّنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام”، مضيفاً أنّه سيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً.

وتمكّنت القوات المسلّحة اليمنية من تحرير مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب، قبل أيام، فيما أعلن مشايخ المديرية وأعيانها ووجهاؤها وقوفهم إلى جانب عناصر الجيش واللجان الشعبية، حتى تحرير كل مناطق محافظة مأرب.