انطلاق بطولة الفئات العمرية لكرة القدم في الحسكة

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

تفوّق الجزيرة على الدرباسية في افتتاح بطولة الناشئين بكرة القدم على مستوى محافظة الحسكة، وفي المباراة الثانية استطاع الجهاد التفوق على عمال الجبسة بصعوبة وبهدف وحيد، لتؤكد جميع الفرق جاهزيتها واستعدادها وقدرتها وأحقيتها لحصد المركز الأول.

أمين سر اللجنة الفنية بكرة القدم في المحافظة الكابتن معمو محمود بيّن لـ”البعث” أن جميع الأندية تمّ إعلامها بكتب رسمية منذ فترة لتجهيز فرقها بالناشئين والأشبال استعداداً للبطولة، بالتزامن تمّ الطلب منها تجهيز الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللاعبين، حيث شهد الجمهور مباريات جيدة فنياً من الفرق الأربعة إلى جانب ناشئي نادي تل براك، والتي تنافست في افتتاح البطولة.

وأشار محمود إلى أن اللجنة تسعى لاختيار اللاعب الموهوب ليكون ضمن تشكيلة منتخب محافظة الحسكة ومنه إلى المنتخبات الوطنية، مبدياً رضاه عن مستوى الفرق والتنظيم والتحكيم في اليوم الأول من البطولة، كون هدف الجميع السعي لإنجاز البطولة حتى نهايتها بالسوية نفسها، علماً أن بطولة الأشبال انطلقت يوم الأحد الماضي على ملاعب تشرين في الحسكة.