تطوير التعاون بين الإدارة المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية الدكتور إياد نصر آليات تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقات البديلة والبيئة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع التي ينفذها الصندوق في عدد من المناطق والمشاريع التي يمكن تنفيذها وتكون مطابقة للمعايير الوطنية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوزير مخلوف أكد ضرورة العمل لتوسيع المشاريع والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها بالتشارك بين المؤسسات والجهات الحكومية وإشراك المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التي تلبي متطلباته حسب الأولويات.

من جهته أعرب نصر عن أمله في تعميق التعاون بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة وبناء القدرات في هذه المرحلة لكل السوريين من خلال العمل وفقاً للرؤية الوطنية وبما ينسجم مع متطلبات الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.