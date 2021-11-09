سورية تفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز

نجح مرشّح اتحاد الجمباز لانتخابات الاتحاد الدولي يوسف الطباع في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للمرة الثانية، فيما خسر مرشحنا للجنة الفنية نضال اليوسف العضوية بفارق صوتين فقط (30 صوتاً)، مشاركة فاعلة وإنجاز يُحسب للجمباز، فهي أول لعبة كان لنا فيها تمثيل في اتحاد دولي، وطبعاً لهذا الإنجاز أبعاد كثيرة ستؤتي ثمارها في القادم من الأيام.

رئيس اتحاد اللعبة محمد حبوباتي أكد لـ”البعث” أن وجود عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يساعد كثيراً في توضيح صورة رياضتنا وما تحتاجه من مساعدات تقدمها عادة الاتحادات الدولية، وكانت لجهوده دور في رفع الحظر عن اللعبة خارجياً، مبيناً أنه قبل العام 2016 كنّا محرومين من المشاركات العربية، لكننا تقدمنا بطلب للعودة للمشاركات العربية، وفوز الطباع بالعضوية في الاتحاد الدولي لأول مرة ساعدنا في رفع الحظر عن مشاركاتنا الخارجية وبدأنا نستخرج بطاقات دولية للاعبينا.

وكشف رئيس اتحاد الجمباز أن الانتخابات شهدت منافسةً قويةً جداً، وخاصةً بين آسيا وأوروبا، والطباع كان يرغب بترشيح نفسه لمنصب نائب الرئيس وانسحب لأحد الأعضاء الآسيويين كون رئيس الاتحاد هو آسيوي ياباني، وختم بالإشارة إلى أن وجود حكامنا خارجاً ساعدنا في البقاء على تواصل مباشر مع آخر المستجدات والدورات فيما يخصّ اللعبة وقوّى من الحضور السوري في المحافل الكبرى.

يُذكر أن الانتخابات التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية على مدى ثلاثة أيام مثلنا فيها كلّ من رئيس اتحاد الجمباز محمد حبوباتي رئيساً للوفد، ويوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ونضال اليوسف الحكم الدولي وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، والحكمة ريما زينل رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي وعضوة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، والبطل الدولي السابق جمال جزائرلي، ورباب الحارث الحكمة الدولية.

سامر الخيّر