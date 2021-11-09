في مؤتمر رياضة الريف…تكرار للمكرر والوعود المحفوظة حضرت

ريف دمشق- علي حسون

لم يختلف المؤتمر السنوي لتنفذية ريف دمشق الذي أقيم ظهر اليوم عن باقي المؤتمرات السابقة ، وخاصة أن أغلب المداخلات والمطالب تكرر منذ سنوات ولا تلقى طريقها إلى التنفيذ.

المؤتمر شهد تركيز الحضور على الهم الأكبر والاوحد للأندية في المحافظة ألا وهو الجانب المادي، إذ تعاني أندية الريف من قلة الاستثمارات وغياب الدعم المادي ليضاف إليها ضعف إدارة اللجنة التنفيذية وعدم مبالاتها وكأن الأمر لا يعنيها، فلم يكن على لسان رئيس اللجنة التنفيذية سوى الوعود أثناء الرد على المداخلات .

الوعود التي أطلقها رئيس اللجنة التنفيذية قابلها تأكيد رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أنه لن يطلق وعودا من دون تنفيذ، طالبا من اللجنة التنفيذية إعداد قائمة بالأولويات ليتم تأمينها، وداعيا المؤتمرين لمحاسبة الاتحاد في العام القادم في حال عدم تنفيذ المطالب.

معلا لم يتردد عندما ذكر أن أندية الريف أكثر الاندية عددا بين المحافظات إلا أن أغلبها أندية على الورق .

وبالعودة للمداخلات فقد تطرقت أغلبها إلى نقل الملكية وعدم تعاون المجالس البلدية في هذا الموضوع، إضافة إلى غياب الاستثمارات ، ليوجه معلا اللجنة التنفيذية بتسهيل وتبسيط أمور الاستثمار بتشجيع المستثمرين لتأهيل المنشآت .

وكشف معلا عن إمكانية إجراء عقود مع أبطال المحافظة على المستوى العربي أو الأسيوي وذلك من أجل التدريب والاستفادة من خبراتهم.

ولم تك وجوه رؤساء وممثلي الأندية الحاضرين تدل على رضا عمل اللجنة التنفيذية في ظل ما لمسوه من أعضاء اللجنة و طريقة التعاطي مع القضايا العالقة.

ومع التأكيد على ضرورة نقل ملكية الأراضي اعتبر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان مصطفى أن واجب البلديات والمحافظة التعاون مع الأندية في الأمور المشتركة وخاصة بما يتعلق بنقل الملكية أو تأمين الدعم المادي وذلك من خلال تطبيق مواد القانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ .

وكان مستغربا عدم حضور محافظ الريف أو أحد الممثلين عن المحافظة وخاصة أن الكثير من القضايا شائكة ، وبحاجة لتدخل التنفيذين في المحافظة.