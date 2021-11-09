مساع لتسجيل الآبار غير المرخصة في حماة

حماة- ذكاء أسعد

سارع مزارعو محافظة حماة إلى تسجيل آبارهم غير المرخصة في الإرشاديات المعتمدة بكل منطقة وسط تساؤلات عن الأهداف المرجوة من هذه الخطوة التي قامت بها مديرية زراعة حماة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الموارد المائية في المحافظة، حيث تقوم كل إرشادية بتسجيل الآبار الزراعية لجميع المزارعين عن طريق مسح طبوغرافي لمكان البئر باستعمال برنامج “Mobil topogragher”ويقوم كل مزارع بمراجعة الإرشادية التابع لها وتسجيل البئر خاصته، ثم يتجه إلى موقع البئر ويقوم بالتصوير وفق البرنامج والنظام المعتمد.

مدير الموارد المائية توفيق صالح قال لـ”البعث” إنه وفي إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة يجري العمل على تسجيل جميع الآبار الزراعية غير المرخصة في المحافظة ليصار لاحقاً إلى ترخيصها بشكل رسمي، وهذه الخطوة ستعود على المزارعين بمنافع كثيرة، فمن المرجح أن تقدم مساعدات لهم في إطار دعم الزراعة والمزارعين، إضافة إلى أن حصر الآبار له أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه الجوفية ومنع استنزافها. وشجّع صالح جميع المزارعين على الإسراع بتسجيل آبارهم دون تردّد أو قلق، مؤكداً أن الاتجاه العام هو دعم الزراعة وتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الإطار.

وذكر المهندس طراد النهار رئيس دائرة الموارد أن الهدف من إحصاء الآبار هو دعم الفلاح وزيادة المساحة المروية، إضافة إلى المساهمة في منح قروض زراعية للطاقة البديلة وشبكات الري الحديث.

وشدّد صالح على ضرورة تسجيل المزارعين للآبار غير المرخصة ليتمّ ترخيصها لاحقاً، مبيناً أنه تمّ تجديد ترخيص 236 بئراً وتسوية 18 بئراً أخرى من إحصاء عام 2001.

من جهته الدكتور صطام الخليل معاون مدير زراعة حماة حثّ جميع المزارعين على تسجيل آبارهم غير المرخصة في الوحدة الإرشادية، مؤكداً وجود توجّه عام لدعم الزراعة بكافة الوسائل الممكنة، وأن ترخيص الآبار من شأنه أن يأتي بالنفع لكل المزارعين.