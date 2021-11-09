منتخب رجال السلة إلى إيران تحضيراً للتصفيات المونديالية

يواصل منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال تحضيراته للقاء منتخب كازاخستان يومي 26 و29 الجاري من أول جولتين من تصفيات كأس العالم، حيث توجّه المنتخب اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة ودية يلعب خلالها ثلاث مباريات قبل التوجّه لكازاخستان للقاء منتخبها.

مدير المنتخب إياد السباعي أشار لـ “البعث” إلى أن المنتخب خضع لفترة تدريبية منذ 20 يوماً في صالة الفيحاء تحت إشراف المدرب الوطني عزام الحسين، والأمريكي (تنر) الذي التحق قبل عشرة أيام بمعسكر المنتخب، وقد بدأ الخط البياني للاعبين في تصاعد من يوم لآخر فردياً وجماعياً، على أن يصل للجاهزية الفنية العليا بعد التحاق جميع اللاعبين في معسكر إيران، والهدف من المشاركة في بطولة إيران تأقلم اللاعبين مع بعضهم البعض، خاصة اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بالمعسكر، حيث سيلعب المنتخب أربع مباريات لتتبلور من خلالها إمكانية اللاعبين.

وكشف السباعي أن اتحاد السلة نجح في ضم كل من: اللاعب (ديفيد هيرز) سوري الأصل من القامشلي يبلغ من العمر 19سنة، واللاعب عامر الساطي الذي يلعب في الدوري الإماراتي، إضافة للاعب كميل جنبلاط، كما سيلتحق بمعسكر المنتخب اللاعب وائل جليلاتي الذي يلعب في الدوري السعودي، حيث نجحت مساعي اتحاد اللعبة في التعاقد مع اللاعب الأمريكي أمير جبار هينتون، يبلغ من العمر 24 سنة، طوله 196 سم، وزنه 86 كيلوغراماً، يلعب في المركزين 2و3، وله العديد من التجارب الاحترافية الناجحة خلال مسيرته، ووجوده مع المنتخب سيضيف قوة هجومية إضافية، مبيّناً أن المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو سيلتحق بالمنتخب في إيران، وسيقود المنتخب في التصفيات المونديالية كمدير فني، على أمل تحقيق نتائج جيدة في التصفيات.

الجدير بالذكر أن بعثة المنتخب ضمت كلاً من: رئيس اتحاد السلة طريف قوطرش (رئيساً للبعثة)، إياد سباعي مديراً للمنتخب، النقيب علي شاهين إدارياً، أديب أتاسي إدارياً، عزام الحسين مدرباً وطنياً، المدرب الأمريكي تنر، محمد الخاطر منسقاً إعلامياً، الدكتور مجد بلال، وضمت اللاعبين: الياس عازارية- أنس شعبان- شريف العش- زكريا الحسين- طارق الجابي- انطوني بكر- عمر ادلبي- عمر الشيخ علي- جميل صدير- هاني دريبي- توفيق صالح- عبد الوهاب الحموي- ديفيد هرمز.

عماد درويش